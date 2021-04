Play: nowy pakiet 1000 GB z routerem 5G w zestawie dla najbardziej wymagających

Play przygotował nową ofertę dla osób i całych rodzin, które na co dzień potrzebują dużej ilości danych do zdalnej nauki, pracy i rozrywki. Od teraz, w ofercie internetu bezprzewodowego dostępny jest nowy pakiet 1000 GB z routerem 5G w zestawie.

Play przygotował nową ofertę dla tych użytkowników, którzy aktywnie wykorzystują mobilny internet nie tylko do surfowania po sieci, ale także do zdalnej pracy i nauki, oglądania nowości filmowych czy rozrywki online. Operator przekonuje, że nowa opcja jest idealnym rozwiązaniem dla całych rodzin, które potrzebują dużej ilości danych.

Zobacz: Play na Kartę: 100 GB na start w prezencie dla nowych klientów

Najnowszy pakiet do 1000 GB z dostępem do technologii 5G kosztuje 200 zł miesięcznie. Do tego klienci otrzymują nowoczesny router domowy ZTE MC801A 5G umożliwiający połączenie przewodowe oraz Wi-Fi aż do 30 urządzeń jednocześnie w cenie 99 zł na start. Pełna cena urządzenia wynosi 1179 zł, a miesięczna rata w rozłożeniu na 36 miesięcy wynosi 30 zł. Kwota ta jest wliczona w pakiet, czyli 200 zł to opłata za abonament i urządzenie. Jest też opcja spłaty routera w 24 miesiące, wtedy miesięczna kwota za całość wzrasta do 225 zł.

Pakiet dostępny jest bez ograniczeń, z pełną prędkością, natomiast po wykorzystaniu 1000 GB prędkość zostaje ograniczona. Dodatkowe szczegóły na temat oferty zawiera dokument poniżej:

Operator proponuje też pakiet 1000 GB w opcji z rozwiązaniem NET BOX. To zestaw internetu domowego z modemem dla osób, które mieszkają poza miastem i potrzebują mocniejszego sygnału i lepszego zasięgu. Połączenie mocnego modemu zewnętrznego z routerem Wi-Fi przydaje się tam, gdzie przez odległość od nadajników zasięg jest niewystarczający, na przykład na przedmieściach czy w małych miejscowościach.

Zobacz: Już nie tylko w T-Mobile: ZTE MC801A to nowy router 5G z DSS. Działa z każdą polską siecią

Zobacz: Play na wiosnę podwaja gigabajty w abonamentach

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: Play