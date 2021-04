Dziś środa, więc Orange daje darmowe 10 GB. Kto może odebrać bonus?

Jest środa, a to oznacza kolejną niespodziankę od Orange w cotygodniowym cyklu dla użytkowników aplikacji Mój Orange. Tym razem operator proponuje tłusty pakiet danych na internet do wykorzystania w czasie majówki.

Zbliża się majówka i okazja do tego, by nieco częściej chodzić na spacery lub jeździć na wycieczki. W takich sytuacjach jak znalazł przyda się solidny pakiet danych do wykorzystania w internecie. Paczkę 10 GB można odebrać od dziś do następnego wtorku włącznie, w aplikacji „Mój Orange”. Bonusowe gigabajty w Orange można wykorzystać na dowolne potrzeby, na terenie Polski. Oferta skierowana jest do klientów z abonamentem w Orange, za to użytkownicy usług na kartę mogą się tylko obejść smakiem.

Jak odebrać darmowe 10 GB w Orange?

Zasady pozostają niezmienne. Żeby odebrać darmowe 10 GB w Orange, wystarczy uruchomić aplikację Mój Orange, zalogować się do niej z wykorzystaniem adresu e-mail oraz hasła i przejść do zakładki „Dla Ciebie”.

W widocznym na górze banerze pojawi się licznik akcji „Środy z Mój Orange” oraz zachęta do odebrania prezentu. Wystarczy kliknąć w przycisk „tak, chcę niespodziankę”, by odebrać bonus. Nie trzeba już wykonywać żadnych działań – paczka powinna być od razu dostępna. Można ją aktywować w aplikacji do 4 maja, a ważność pakietu obowiązuje do końca aktualnego cyklu rozliczeniowego.

Należy też przypomnieć, że w danym tygodniu z akcji „Środy z Mój Orange” może korzystać tylko jeden numer zarejestrowany w aplikacji. Jeżeli ktoś ma kilka „pomarańczowych” kart SIM w abonamencie, przeznaczone dla nich bonusy będzie mógł odebrać w następnych edycjach.

Do skorzystania z akcji „Środy z Mój Orange” niezbędne jest wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji o ofercie Orange oraz ofertach obecnych i przyszłych partnerów akcji.

