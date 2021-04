Masz niewykorzystane gigabajty w Orange? Przekaż je na walkę z wykluczeniem cyfrowym w domach dziecka

Orange rozpoczął kolejną edycję akcji Pomagajmy Gigabajtami. W jej ramach klienci indywidualni pomarańczowego operatora mogą, poprzez aplikację Mój Orange, przekazać niewykorzystane gigabajty na szczytny cel, jakim jest walka z wykluczeniem cyfrowym w domach dziecka. Do zbiórki mogą dołączyć także przedsiębiorcy.

Użytkownicy aplikacji Mój Orange nie tylko dostają prezenty, ale i sami mogą obdarowywać innych. Tym bardziej, że dzielenie się dobrem nic nie kosztuje. Gigabajty, których użytkownik nie wykorzysta i które zostają na jego koncie, mogą otrzymać „drugie życie”. W ten sposób Orange Polska przemieni je w tablety dla potrzebujących dzieci z rodzinnych domów dziecka.

Jak przekazać niewykorzystane gigabajty?

Klienci indywidualni, korzystający z oferty mobilnej na abonament, mogą aktywować usługę z poziomu aplikacji Mój Orange. W aplikacji należy kliknąć na baner akcji i uruchomić usługę oddania gigabajtów potrzebującym. Dla tych, którzy nie pobrali jeszcze na swój telefon aplikacji, dołączenie do akcji jest możliwe przez wysłanie darmowego SMS-a o treści ODDAJEGB pod numer 80885 lub poprzez konto internetowe w Orange. Natomiast wybrani klienci biznesowi mogą wspomóc dzieci, wysyłając ze smartfonu powyższą wiadomość SMS lub logując się na swoje konto na orange.pl i tam wykonując wskazane działania (Pakiety i usługi > Internet).

Gigabajty zostaną przeznaczone na cel charytatywny z końcem okresu rozliczeniowego. Akcja „Pomagajmy gigabajtami” nie spowoduje zmniejszenia miesięcznego pakietu danych. Inicjatywa potrwa do 31 maja 2021 roku. Użytkownicy będą mogli na bieżąco sprawdzać, ile środków już przekazali, a także mieć wgląd w sumę wszystkich uzbieranych gigabajtów w aplikacji. Kiedy wymagana ilość zostanie osiągnięta, cel będzie zrealizowany. W tej edycji jest nim 100 tabletów. A każde 6000 GB, przekazane przez klientów Orange, to 1 tablet z darmowym dostępem do Internetu na 2 lata dla rodzinnych domów dziecka, które wspiera Fundacja Polki Mogą Wszystko.

W każdym z takich domów mieszka nawet ośmioro dzieci. W dobie pandemii i nauki zdalnej jeszcze bardziej potrzebują one sprzętów, takich jak tablety, by móc komfortowo uczyć się, odrabiać lekcje czy kontaktować się z rówieśnikami. Fundacja Orange, oprócz niezbędnych narzędzi, zapewnia też edukacyjne wsparcie w kwestii odpowiedzialnego korzystania z urządzeń cyfrowych.

