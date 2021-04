Huawei WiFi Mesh: wydajna sieć bezprzewodowa w całym domu

Szybka sieć Wi-Fi w domu to wydajna praca zdalna, efektywna nauka i przyjemniejsze korzystanie z rozrywek. By taką zbudować, potrzebujemy odpowiedniego sprzętu, który znajdziemy w ofercie firmy Huawei.

Sieci Wi-Fi to coraz powszechniejsze wyposażenie naszych domów lub biur. Zapewniają one dostęp do Internetu wielu różnym urządzeniom, bez konieczności prowadzenia mnóstwa kabli, co może wyglądać mało estetycznie, a także mieć wiele innych wad. Poza tym, z domowej sieci chcemy też korzystać na urządzeniach mobilnych, ze smartfonami i tabletami na czele.

Problem z siecią Wi-Fi zaczyna się wtedy, gdy mamy duży dom lub są w nim grube, na przykład ceglane ściany, które potrafią dosyć skutecznie tłumić sygnał radiowy. Wiem coś o tym, ponieważ sam mieszkam w starej, zbudowanej w 1932 roku kamienicy, w której grubość ceglanych ścian sięga nawet połowy metra. A żeby tego było mało, obok kamienicy mam jeszcze ogródek, w którym też chcę korzystać z sieci Wi-Fi.

Gdy korzystałem z pojedynczego, centralnego routera i punktu dostępowego Wi-Fi, miałem w domu miejsca, gdzie jakość działania połączenia z siecią pozostawiała wiele do życzenia. Stabilne połączenie z Internetem poprzez Wi-Fi 5 GHz było czasem wręcz niemożliwe i wymagało przełączenia się na 2,4 GHz, ale i to nie zawsze pomagało – szczególnie w ogrodzie.

Mój problem zniknął, gdy zastosowałem w domu sieć typu mesh.



Jak działa system mesh Wi-Fi?

Działania systemu mesh określone jest standardem 802.11s, zatwierdzony przez IEEE w 2011 roku. Określa on działanie sieci komputerowych o topologii kratowej (Mesh Topology Network) oraz jej współpracę z innymi sieciami zgodnymi z IEEE 802.11. Główną cechą takiej sieci jest możliwość komunikacji między poszczególnymi elementami sieci, bez angażowania w to centralnego punktu dostępu.

Podstawowe zalety systemu mesh to:

Łatwość rozbudowy sieci i prosta konfiguracja: w niektórych przypadkach, by dołączyć kolejny element sieci, wystarczy go włączyć – reszta dzieje się automatycznie (więcej o tym na następnej stronie).

Łatwość zbudowania sieci o dużym zasięgu i dużej przepustowości.

Uwolnienie od kabli: elementy sieci mogą zostać umieszczone w miejscach, gdzie doprowadzenie kabla byłoby niemożliwe lub nieekonomiczne.

Stabilność: jeśli któryś z elementów sieci przestaje działać, jego funkcję automatycznie przejmują inne. Dodatkowo, nie musimy się też obawiać utraty pakietów podczas przełączania się między węzłami sieci – ma to duże znaczenia na przykład przy połączeniach VPN, które lubią się zrywać.

Oszczędność energii: komunikacja następuje między najbliższymi elementami sieci, co przekłada się na mniejszą moc układów nadawczo-odbiorczych.

Z punktu widzenia urządzenia końcowego, na przykład smartfonu, sieć mesh działa jak jedna duża sieć Wi-Fi. Oznacza to, że przemieszczając się po dużym domu, ciągle będziemy mogli korzystać z najlepszego jakościowo połączenia, a przełączanie się między węzłami będzie następowało automatycznie i w sposób dla nas niezauważalny.

Odpowiednie połączenie będzie zestawiane w taki sposób, by było jak „najtańsze” (najkrótszy czas przesyłania pakietów danych). A ponieważ poszczególne elementy sieci pamiętają swoich sąsiadów, drzewo takich ścieżek nie musi być ciągle budowane od nowa. To sprawia, że zmniejsza się ilość przesyłanych przez sieć informacji konfiguracyjnych, jak w przypadku „zwykłych” repeaterów.

