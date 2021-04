Nju mobile: 8 GB Internetu na ósme urodziny

Świętuj z Orange ósme urodziny nju mobile. Jeśli korzystasz z oferty tej submarki pomarańczowego operatora, możesz włączyć darmową paczkę internetową o wielkości 8 GB.

8 GB na 8 urodziny nju! Wyślij bezpłatnego SMS-a pod nr 80855 o treści URODZINY i odbierz darmowy bonus ważny 30 dni. Szczegóły na njumobile.pl.

Wiadomość SMS o powyższej treści trafiła na telefony osób korzystających z oferty nju mobile. Orange w ten sposób świętuje ósme urodziny swojej submarki, która zaczęła działać w kwietniu 2013 roku.

Gdy startował nju mobile, oferta bez limitów i umowa na czas nieokreślony, z obsługą tylko przez Internet, była rewolucją na rynku. Takie możliwości doceniło przez ten czas ponad milion osób. Obecnie nju mobile ma 1,1 mln klientów.

Świętuj 8. urodziny nju mobile

Od 23 kwietnia do 4 maja 2021 roku każdy klient oferty nju na abonament oraz nju na kartę może odebrać dodatkowy bonus 8 GB ważny przez 30 dni. Aby go otrzymać, należy wysłać bezpłatnego SMS-a o treści URODZINY pod nr 80855. By sprawdzić, ile pozostało gigabajtów do wykorzystania, należy wysłać bezpłatnego SMS-a o treści ILE pod nr 80138.

Więcej szczegółów można znaleźć w regulaminie.

Źródło tekstu: Orange