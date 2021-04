Telewizja Orange na wiosnę? Wszystko co musisz wiedzieć

Bogata oferta usług telewizyjnych, telewizor 55 cali i HBO GO bez opłat na pół roku? Takie rzeczy tylko w Orange. Poznaj ofertę promocyjną operatora.

Choć za oknem coraz cieplej, a temperatury na termometrze coraz wyższe, to najprostszym sposobem, by zrelaksować się po ciężkim dniu pracy nadal pozostaje wieczorny seans przed telewizorem. Kubek herbaty, nowy odcinek ulubionego serialu i chwila spokoju… czego chcieć więcej?

Jak się okazuje, można chcieć więcej i to „więcej” jest w zasięgu ręki. Można na przykład cieszyć się tym serialem na nowym telewizorze 4K. Albo do woli przebierać z bogatej kolekcji filmów dostępnych na VOD albo hitów kinowych, które prezentuje HBO GO. Można także oglądać telewizję poza domem, korzystając ze swojego smartfona. Wreszcie można mieć to wszystko w bardzo atrakcyjnej cenie. A wiecie co jest najlepsze? Że znajdziecie to w jednym miejscu – w Orange.

Tylko teraz – telewizor 55” w pakiecie

W ramach swojej wiosennej oferty Orange przygotował nie lada gratkę dla klientów. Decydując się na wybrane pakiety Orange Love, z umową na 24 miesiące, możemy dokupić nowoczesny telewizor TCL 55P615 o przekątnej 55” w 48 dogodnych ratach. W cenie 35 zł/mies. dostajemy rozdzielczość 4K, obsługę technologii HDR oraz platformę Android TV z całą masą praktycznych aplikacji. W sumie wiosna to niezły moment na wymianę telewizora – akurat na nadchodzącą olimpiadę i Euro 2021. Może warto się skusić?

Tylko że na tym wielkim ekranie trzeba również mieć co oglądać. Na całe szczęście z pakietami Orange Love raczej nie będzie to problemem. Nawet w podstawowym pakiecie Standard na abonentów czeka aż 113 kanałów. Coś dla siebie znajdą zarówno fani sportu, kinowych hitów, a także osoby, które stale trzymają rękę na pulsie, dzięki serwisom informacyjnym.

Kinowe filmy w domowym zaciszu – oglądamy kiedy chcemy

Ale co zrobić, jeśli mimo 113 kanałów na wyciągnięcie ręki nie udało nam się znaleźć niczego, na co mielibyśmy akurat ochotę? Cóż, i tak się czasem zdarza. Na szczęście także na taki scenariusz znajdzie się prosta recepta – wystarczy sięgnąć po ofertę jednej z platform filmowych. Ot, chociażby HBO GO, które można otrzymać bez dodatkowy opłat na całe pół roku, zamawiając jeden z pakietów Orange Love lub Orange Światłowód. Nie potrzeba przy tym dzielić się danymi karty płatniczej – koszt usługi zostanie doliczony do naszego abonamentu. Wreszcie dla swoich abonentów Orange przygotowało specjalną usługę Orange VOD, gdzie za niewielką opłatą możemy wypożyczyć interesujące nas filmy bez konieczności wykupywania dodatkowej subskrypcji. W ofercie znalazło się miejsce zarówno dla kultowych klasyków, jak i wartych uwagi nowości, które ominęły kinowe ekrany. Teraz możemy obejrzeć je w zaciszu własnego domu.



Na brak czegoś do oglądania nie powinniśmy w związku z tym narzekać. Wręcz przeciwnie, kiedy zsumujemy bogatą ofertę telewizyjną oraz olbrzymie biblioteki poszczególnych platform telewizyjnych łatwo poczuć się przytłoczonym. W takiej sytuacji warto zajrzeć na blog Orange, gdzie co piątek realizowany jest cykl „Co obejrzeć w weekend?” Możemy poczytać o nowościach filmowych oraz serialowych, poznać opinie na temat najświeższych hitów, a także uzyskać informację, gdzie można je obejrzeć.

Pakiet telewizji z Internetem – połączenie idealne

W pakietach Orange Love oprócz telewizji dostajemy także szybki Internet światłowodowy o prędkości nawet do 1 Gb/s, a wybranych ofertach także nowoczesny router Funbox 6 z obsługą Wi-Fi 6. Co ma jedno do drugiego? Jak się okazuje, bardzo dużo!

Szybki Internet przyda nam się nie tylko do pracy czy nauki zdalnej, ale i do szeroko pojętej rozrywki - grania czy oglądania. Serwisy streamingowe, platformy z filmami czy usługi VoD mają w tym zakresie mają. Na całe szczęście światłowód od Orange nawet w swojej najtańszej wersji 300 Mb/s powinien bez problemu zapewnić nam stabilne połączenie i komfortowy seans w jakości 4K.

Dodatkowo za pośrednictwem Internetu możemy również oglądać tradycyjną telewizję. Dla jednych będzie atrakcją duży ekran telewizora, ale do oglądania wystarczy też komputer lub smartfon (który możemy zabrać ze sobą wszędzie), by uzyskać dostęp do dziesiątek kanałów. Przydatna sprawa, kiedy chcemy uniknąć walki z domownikami o pilota albo jesteśmy poza domem, czy wyjeżdżamy na wakacje, a koniecznie chcielibyśmy obejrzeć nasz ulubiony program.

A skoro o przydatnych usługach mowa, miłym ukłonem w stronę mobilnych fanów usług VoD powinna okazać się usługa VideoPass, która aktualnie dostępna jest dla abonentów Orange nawet przez pół roku bez żadnych dodatkowych opłat. Na czym polega? Ano na tym, że możemy do woli oglądać ulubione filmy i seriale z wykorzystaniem danych mobilnych bez zużywania naszego pakietu. Oferta dotyczy konkretnych aplikacji, a na liście znajdziemy praktycznie wszystkie popularne serwisy streamingowe, takie jak HBO GO, Netflix czy YouTube. Użytkownicy aplikacji Mój Orange mogą także skorzystać ze specjalnej oferty, w ramach której uzyskają dostęp do platformy Player.pl na 180 dni za symboliczne 5 zł (promocja trwa do końca maja). Robi wrażenie? Bo powinno – normalnie jest to kwota, którą przyszłoby nam zapłacić za miesiąc subskrypcji.

Telewizja skrojona na miarę

Jak widać w ofercie telewizji Orange każdy znajdzie coś dla siebie. Nawet osoby, których nie przekonują dodatkowe usługi czy atrakcyjnie wycenione urządzenia, mogą po prostu sięgnąć po jeden z podstawowych pakietów. Dodatkowe kanały możemy w każdej chwili wykupić bezpośrednio z poziomu dekodera (co jest nowością i praktyczną funkcjonalnością), a następnie zrezygnować z nich, kiedy nam się znudzą. Komfortowo i elastyczne.

Ta wygoda i elastyczność to tylko dwa z powodów, dla których warto zainteresować się telewizją od Orange. Bogaty wybór kanałów, atrakcyjne promocje, świetny sprzęt dostępny w ofercie ratalnej… wymieniać można długo. Można też samemu rozejrzeć się po stronie operatora i poszukać oferty skrojonej w sam raz na miarę naszych potrzeb.

