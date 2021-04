T-Mobile świętuje Dzień Ziemi. Deutsche Telekom chce być zeroemisyjny do 2040 roku

22 kwietnia obchodzimy międzynarodowy Dzień Ziemi. T-Mobile Polska podzielił się z tej okazji zobowiązaniami grupy Deutsche Telekom, która chce spełnić cel zerowej emisyjności (netto) już w 2040 roku, czyli o 10 lat wcześniej niż pierwotnie zakładano.

W poprzednich latach grupa Deutsche Telekom przyjęła plan, zgodnie z którym całkowita eliminacja wytwarzanego przez nią śladu węglowego – zarówno bezpośrednio przez organizację, jak i w całym procesie od produkcji po dystrybucję – miała nastąpić do 2050 roku. W obliczu coraz bardziej alarmujących sygnałów o stanie planety, spółka postanowiła jednak ten proces przyspieszyć o 10 lat. Będzie on odbywał się etapami. Pierwszy z nich to redukcja emisji pośrednich i bezpośrednich już w ciągu najbliższych czterech lat, do 2025 roku. Kolejny to całkowite wykluczenie emisji z całego łańcucha dostaw, co ma to nastąpić w roku 2040.

W T‑Mobile Dzień Ziemi trwa tak naprawdę cały rok. Projekty wspierające zrównoważony rozwój i ochronę planety realizujemy już od wielu lat. Mobilizujemy całą organizację do tego, aby prowadzony przez Nas biznes był przyjazny środowisku i napędzamy wyższym celem. Dzisiejsze święto to doskonała okazja, żeby powiedzieć „wspieram dobry klimat.” To nasz wspólny cel i zobowiązanie.

– powiedział Andreas Maierhofer, Prezes T‑Mobile Polska

Zrównoważony plan biznesowy

Strategia T‑Mobile Polska jest nierozerwalnie związana z ochroną planety i realizacją zrównoważonych celów biznesowych w praktyce. Firma wdraża sukcesywnie swoje założenia – jeszcze w tym roku osiągnie cel korzystania w stu procentach z energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, z gwarancjami pochodzenia. W 2020 roku wybudowała dwie instalacje fotowoltaiczne i zamierza rozwijać się w tym obszarze. Dodatkowo, stale modernizuje swoją flotę samochodową i do końca 2021 roku zamierza osiągnąć cel co najmniej 40% samochodów hybrydowych w łącznym zestawieniu aut.

W znaczącym stopniu wyeliminowano także plastik z biur (pod postacią butelek z wodą, plastikowych sztućców, kubków i słomek), a plastikowe torby w salonach sprzedaży zastąpiono papierowymi. W przesyłkach dla klientów ograniczono natomiast ilość papieru, zmniejszono ilość produkowanych ulotek, stale prowadzone są także działania zachęcające klientów do przechodzenia na e-fakturę. W duchu filozofii zero waste w ubiegłym roku wystartował także innowacyjny projekt „Smartfon re:generacja”, w ramach którego w T‑Mobile można nabyć odnowione, w pełni sprawne telefony z 2-letnią gwarancją, dając im drugie życie.

Międzynarodowy Dzień Ziemi online

Realizując ambitne plany dotyczące redukcji swojego śladu węglowego, T‑Mobile po raz kolejny aktywnie włączył się w obchody Dnia Ziemi. 22 kwietnia firma okaże swoje wsparcie planecie nie tylko poprzez wygaszenie świateł w głównej siedzibie, ale także symbolicznie – zmieniając kolor swojego logo.

Przedstawiciele firmy będą aktywnie uczestniczyć w II Szczycie Klimatycznym, biorąc udział w debatach „Polski Nowy Ład i Krajowy Plan Odbudowy – ekologia szansą rozwoju innowacji, ekonomicznego wzrostu i poprawy zdrowia Polaków” oraz „Cyfrowa transformacja Polski”. W komunikacji wewnętrznej firmy cały ten dzień zostanie poświęcony tematom ekologicznym. Wszyscy pracownicy będą mogli pokazać swoje symboliczne wsparcie dla akcji poprzez użycie specjalnych grafik wykorzystywanych podczas spotkań online oraz dowiedzieć się więcej o inicjatywach ekologicznych T‑Mobile między innymi z wywiadów z przedstawicielami zespołów pracującymi nad rozwiązaniami przyjaznymi środowisku.

Źródło tekstu: T-Mobile