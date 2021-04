T-Mobile na kartę to dostęp do 5G i nawet 40 GB Internetu za 39 zł

T-Mobile Polska w najnowszej kampanii reklamowej przypomina o udostępnieniu technologii 5G użytkownikom magentowej oferty na kartę. W pakiecie Bez limitu XL za 39 zł można mieć nawet 40 GB Internetu (20 GB z oferty i 20 GB po doładowaniu) oraz usługę Supernet Video HD, dzięki której można oglądać wideo z wybranych serwisów bez utraty gigabajtów.

Z końcem marca tego roku do grona klientów abonamentowych T-Mobile, którzy mogą korzystać z 5G, dołączyli użytkownicy ofert na kartę. Dzięki nowemu pakietowi Bez limitu XL w taryfie GO!, za 39 zł nasi klienci magentowej sieci otrzymują dostęp nie tylko do sieci piątej generacji, ale również nielimitowanych rozmów, SMS-ów i MMS-ów, paczki internetowej o wielkości 40 GB (20 GB w ofercie i kolejne 20 GB przy zasileniu kwotą od 39 do 49 zł) oraz wideo bez utraty gigabajtów w usłudze Supernet Video HD.

Zobacz: W T-Mobile na kartę też skorzystasz z 5G

Zobacz: Apple, Samsung i Xiaomi – najpopularniejsze telefony 5G w T-Mobile w 1Q2021

Nasza sieć 5G i portfolio urządzeń obsługujących ten standard stale się rozrastają. Potwierdzeniem tego jest np. infrastruktura oferująca zasięg sieci piątej generacji ponad 6,3 milionom osób na terenie całego kraju, czy dostępność aż 31 smartfonów 5G, stanowiących obecnie aż 25% wszystkich sprzedawanych przez nas telefonów. Chcemy, aby również użytkownicy T‑Mobile na kartę jak najszerzej korzystali z Internetu w technologii 5G. Właśnie dlatego startujemy z kampanią reklamową, prezentującą zalety korzystania z nowej oferty „Bez limitu XL” na taryfie GO!

– informuje T-Mobile

Ofertę Bez limitu XL i 40 GB w kilku prostych krokach

Po doładowaniu konta ofertę Bez limitu XL za 39 zł można włączyć na kilka sposobów:

w aplikacji Mój T‑Mobile , w zakładce „Usługi dodatkowe”,

, w zakładce „Usługi dodatkowe”, przy użyciu kodu ekspresowego *500*1*0# ,

, wysyłając SMS o treści AKTXL na numer 8080.

Oferta zostanie aktywowana w ciągu 24 godzin, a klient otrzyma powiadomienie SMS o uruchomieniu usługi. Ofertę można aktywować również na dowolnym starterze GO! w T‑Mobile na kartę.

Z oferty mogą skorzystać również osoby, które do tej pory były posiadaczami innego planu taryfowego: Frii, Nowy Tak Tak, Hot, Happy lub Internetu na kartę Blueconnect. Aktywacja oferty Bez limitu XL spowoduje zmianę taryfy na GO! i wyłączenie poprzednich usług. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.t-mobile.pl.

Zobacz: Orange daje 240 zł w aplikacji Mój Orange. Jak skorzystać z tej promocji?

Zobacz: Ceny roamingu w UE mogą wzrosnąć, ale tylko dla turystów z państw trzecich

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: T-Mobile