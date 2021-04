Apple, Samsung i Xiaomi – najpopularniejsze telefony 5G w T-Mobile w 1Q2021

T-Mobile Polska przedstawił listę smartfonów 5G, które cieszyły się największym wzięciem wśród klientów magentowego operatora. Wśród dziewięciu urządzeń są produkty trzech firm: Apple, Samsung i Xiaomi

Gdy w ubiegłym roku startowała komercyjna sieć 5G w Polsce, w sprzedaży mieliśmy jedynie kilka urządzeń obsługujących nowy standard łączności mobilnej. Dziś w ofercie T‑Mobile jest ich ponad 30, a już pod koniec lutego co czwarty sprzedawany magentowego operatora smartfon obsługiwał tę technologię. Jeszcze w styczniu, zaledwie dwa miesiące wcześniej, było to co piąte urządzenie.

Smartfony z segmentu premium

Nasze głowy najszybciej rozpalają się przy okazji premier telefonów z segmentu premium. To one wyznaczają trendy, a stosowane w nich rozwiązania z czasem trafiają też do tańszych urządzeń. Tego typu urządzenia rzadko znajdują się na czołowych miejscach na listach sprzedaży, ale między sobą rywalizują o zainteresowanie klientów. W pierwszym kwartale 2021 roku podium w T-Mobile w tej kategorii wyglądało tak:

Apple iPhone 12 Pro

Apple iPhone 12 Pro Max

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

Smartfony z wyższej półki

Półkę niżej zdominowały urządzenia tych samych producentów, co segment premium, ale na pierwszą pozycję wskoczył produkt Samsunga:

Samsung Galaxy S21 5G

Apple iPhone 12

Apple iPhone 12 mini

Smartfony ze średniej półki

Ostatnia grupa urządzeń, które T-Mobile wziął pod uwagę, to tak zwana średnia półka, a więc nadal bardzo ciekawe telefony, choć z znacznie tańsze. W tej kategorii dwa miejsca na podium przypadły Xiaomi, którego produkty rozdzielił Samsung:

Xiaomi Redmi Note 9T 5G

Samsung Galaxy A42 5G

Xiaomi Mi 10T 5G

Źródło tekstu: T-Mobile