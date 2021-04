Samsung Galaxy S21 5G – mały jest najlepszy? Przetestowaliśmy podstawowy wariant flagowca

Seria smartfonów Galaxy S21 zadebiutowała w styczniu bieżącego roku, a najwięcej uwagi przykuł największy i najlepiej wyposażony model Galaxy S21 Ultra 5G. Dla wielu fanów marki o wiele bardziej interesujący może się jednak okazać podstawowy model, Galaxy S21 5G. Jest niewielki, poręczny i zawiera najlepsze cechy nowej linii. Czy te gorsze też?

Samsung Galaxy S21 5G dostępny jest w tej chwili za około 3500-3800 zł (choć startował z wyższego pułapu), natomiast jego więksi bracia wiążą się z wydatkiem o tysiąc lub nawet 1500 zł większym. Już chociażby ten powód może skłonić do wyboru najtańszego wariantu, który mimo relatywnie przystępnej ceny, oferuje funkcje znane z wyższych modeli. Wymagający użytkownicy nie kierują się jednak tylko ceną, zobaczy więc, co Galaxy S21 5G ma jeszcze w zanadrzu.

Dane techniczne

Obudowa łącząca aluminiową ramkę, tył z tworzywa sztucznego i szkło ekranu Gorilla Glass Victus,

Odporność na wodę i pyły zgodnie z normą IP68,

Wymiary: 151,7 x 71,2 x 7,9 mm, masa: 169 g,

Ekran Dynamic AMOLED 2X, Infinity-O, płaski o przekątnej 6,2 cala, rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2400), proporcjach 20:9; odświeżanie do 120 Hz, zgodność z HDR10+

Czytnik linii papilarnych pod powierzchnią ekranu,

Układ Exynos 2100 (1x Cortex-X1 @2,9 GHz + 3x Cortex-A78 @2,8 GHz + 4x Cortex-A55 @2,2 GHz), 5 nm, GPU Mali-G78 MP14,

Pamięć RAM 8 GB, pamięć wewnętrzna 128 lub 256 GB w standardzie UFS 3.1,

Dual SIM nano, eSIM,

Łączność 5G SA/NSA w pasmach do 6 GHz, LTE kat. 20, Wi-Fi a/b/g/n/ac/ax (2,4/5 GHz), Bluetooth 5.0, NFC,

Lokalizacja GPS, Galileo, GLONASS i BeiDou,

USB 3.2 typu C, USB-OTG,

Aparaty: główny 12 Mpix (1,8 μm, 1/1,76", 26 mm, przysłona f/1,8, Super Speed Dual Pixel AF, OIS) + 64 Mpix (0,8 µm, 1/1,72", teleobiektyw 29 mm, f/2,0, PDAF, OIS, zoom optyczny 1,1x, zoom hybrydowy 3x, cyfrowy 30x) + 12 Mpix (13 mm, 1/2.55", 1,4μm, szeroki kąt 120˚, f/2,2).

Nagrywanie wideo 8K w 24 kl./s (7680 x 4320), 4K UHD w 30/60 kl./s (3840 x 2160), 1080p w 60 kl./s ze stabilizacją wideo Super Steady,

Niewymienny akumulator litowo-jonowy o pojemności 4000 mAh, szybkie ładowanie 25 W, USB Power Delivery 3.0, szybkie ładowanie bezprzewodowe Qi/PMA 15 W, bezprzewodowe ładowanie zwrotne 4,5 W,

Android 11 z interfejsem Samsung One UI 3.1,

Cena: w dniu premiery 3899 zł za model 8/128 GB, 4099 zł za 8/256 GB, cena w dniu publikacji za testowany model 8/128 GB: już od około 3500 zł,

Co jest w zestawie, a czego brak?

Seria Galaxy S21 jeszcze nie ukazała na rynku, a już zyskała złą sławę za brak ładowarki. I faktycznie, wybierając w sklepie dowolny telefon z tej linii, trzeba też zaplanować kupno tego akcesorium. Można oczywiście posłużyć się dowolną ładowarką od innego smartfonu, ale nie każda pozwoli skorzystać z szybkiego ładowania, jakie zapewnia Galaxy S21.

Poza telefonem, w czarnym, dość płaskim pudełku nabywca znajdzie kabel do transmisji danych z końcówką USB C, kluczyk do kart SIM oraz skróconą drukowaną dokumentację. Jest więc wyjątkowo skromnie jak na smartfon z flagowej serii.

