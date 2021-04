Debiutują Motorola Moto G60 z aparatem 108 Mpix i Moto G40 Fusion

Motorola oficjalnie przedstawiła zapowiadane już wcześniej budżetowe smartfony Moto G60 i Moto G40 Fusion. To niemal bliźniacze urządzenia, które różnią się przede wszystkim aparatami – w tym pierwszym znalazła się matryca 108 Mpix.

Dwie nowe motki zadebiutowały w Indiach, ale spodziewane są też ich premiery w innych rejonach świata. Pod wieloma względami specyfikacje techniczne tych modeli pokrywają się, a różnice dotyczą aparatów oraz wariantów pamięci.

Motorola Moto G60 i Moto G40 Fusion – najważniejsze cechy

Obydwie nowości Motoroli to smartfony z ekranem IPS o przekątnej 6,8 cala, rozdzielczości Full HD+, proporcjach 20.5.9 oraz odświeżaniu 120 Hz.

Ich sercem jest układ Snapdragon 732 (8 nm, do 2,3 GHz, GPU Adreno 618), który w Moto G60 otrzymał do pomocy 6 GB pamięci RAM LPDDR4X i 128 GB wewnętrznej UFS 2.1. Model Moto G40 Fusio powstał w dwóch wariantach: z 4 GB RAM i 64 pamięci wewnętrznej oraz w wersji 6/128 GB. Nie zabrakło rozszerzenia za pomocą kart microSD.

Nowe modele Motoroli zapewniają łączność LTE, Wi-Fi b/g/n/ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.0, NFC, USB C, Dual SIM oraz lokalizację GPS, GLONASS i Galileo. Z tyłu obudowy znajduje się czytnik linii papilarnych, producent dodał też osobny przycisk do aktywacji Asystenta Google. W specyfikacji znajduje się także wyjście audio 3,5 mm. Obudowa jest pokryta warstwą P2i chroniącą przez zachlapaniem.

Jedyna istotna różnica między telefonami to konfiguracja aparatów. W Moto G60 główna matryca ma rozdzielczość 108 Mpix (Samsung HM2, 0,7 μm) i połączona jest z optyką f/1,7. W Moto G40 Fusion znalazła się z kolei matryca 64 Mpix z obiektywem f/1,79. Pozostałe aparaty z tyłu są takie same: to szerokokątny 8 MPix (f/2,2) oraz czujnik głębi 2 MPix (f/2,4). Inne są też przednie aparaty do selfie: w Moto G60 jest to 32 MPix (f/2,2, LED), natomiast w Moto G40 Fusion – 16 Mpix (f/2,2).

Debiutujące telefony Motoroli wyposażone są w akumulator o pojemności 6000 mAh z zasilaniem TurboPower 20 W. System to w obydwu przypadkach Android 11 z dodatkami Moto.

W Indiach Motorola Moto G60 wyceniona została na równowartość 910 zł. Z kolei Moto G40 Fusion kosztuje w przeliczeniu 705 zł (4/64 GB) i 806 zł (6/128 GB). Sprzedaż rusza tam pod koniec kwietnia.

Źródło tekstu: fonearena