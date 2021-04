Realme Q3 Pro będzie się świecił w ciemności. Producent potwierdza datę premiery nowej serii

Na kwiecień swoją premierę zapowiada nie tylko Vivo, ale także firma Realme, co nastąpi jeszcze w tym tygodniu. 22 marca producent zaprezentuje telefony z serii Realme Q3, jednym z nich ma być Realme Q3 Pro.

Zbliżającą się premierę telefonów Realme Q3 potwierdził jeden z szefów chińskiej marki, zamieszczając w serwisie Weibo plakat zapowiadający model Realme Q3 Pro. Widać na nim smartfon w jaskrawej, żółtej obudowie z typowym dla marki napisem „Dare to leap”.

Czego jednak nie widać na tej konkretnej grafice – w ciemności hasło to emituje światło fluorescencyjne, dzięki czemu smartfon jest widoczny w każdej sytuacji. Działa to jak prosta luma w zegarkach – za dnia obudowa telefonu jest naświetlana, a powłoka fluorescencyjna gromadzi światło, by później przez jakiś czas emitować je w ciemności. Czas świecenia zależny jest od tego, jak długo wcześniej powłoka była naświetlana, ale w każdym przypadku daje to efekt krótkotrwały.

Ten element telefonu został już wcześniej zapowiedziany na Weibo, chociaż kształt obudowy pozostawał nieznany. Zdradza to jednak wspomniana najnowsza grafika.

Z dalszych informacji wynika, że Realme Q3 Pro wyposażony jest w ekran AMOLED o przekątnej 6,43 cala (być może z odświeżaniem 120 Hz) i rozdzielczości Full HD+. Będzie miał potrójny aparat z główną matrycą 64 Mpix, a energię do pracy dostarczy akumulator 4500 mAh.

Sercem Realme Q3 Pro ma być układ Dimensity 1100 z modemem 5G, a wszystkim zarządzać będzie Android 11. Wykorzystanie tego procesora potwierdza test w Geekbench, gdzie telefon pojawił się pod nazwą kodową RMX2205. To samo oznaczenie przypisywane jest jednocześnie spodziewanemu Realme 8i.

