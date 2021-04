Realme 8 – wydajny telefon ze świetnym ekranem nie musi być drogi

8 kwietnia 2021 roku odbyła się polska premiera nowych smartfonów z serii Realme 8. Podstawowy model trafiła wcześniej do mnie, dzięki czemu mogłem mu się lepiej przyjrzeć i odkryć jego zalety oraz wady.

Chiński Realme to, jak sam na każdym kroku przyznaje, jeden z najszybciej rosnących producentów smartfonów na świecie. Jego smartfony można potraktować jako bezpośrednią konkurencję dla takich marek, jak choćby Xiaomi. Realme również tworzy świetne jakościowo telefony, które można kupić w rozsądnej cenie.

Bardzo dobrze wyglądający Realme 8 może się pochwalić między innymi wyświetlaczem Super AMOLED, który – według producenta – osiąga szczytową jasność na poziomie aż 1000 nitów. W komplecie otrzymujemy również 5 aparatów fotograficznych (w tym jeden z przodu), chipset MediaTek Helio G95, 6 GB RAM-u i baterię o pojemności 5000 mAh. Wszystko to pracuje pod kontrolą Androida 11 z udanym interfejsem Realme UI 2.0. Więcej dowiesz się z poniższej recenzji, do której przeczytania i komentowania zapraszam.

Najważniejsze cechy telefonu (RMX3085):

Plastikowa obudowa, szklany przedni panel,

Wymiary: 160,6 x 73,9 x 7,99 mm, masa: 177 g,

6,4-calowy wyświetlacz Super AMOLED o rozdzielczości FullHD+ (1080 x 2400 pikseli, 411 ppi), 1000 nitów (szczyt), czujnik oświetlenia,

Czytnik linii papilarnych pod powierzchnią ekranu (optyczny),

Ośmiordzeniowy chipset MediaTek Helio G95 (2 x Cortex-A76 @2,05 GHz + 6 x Cortex-A55 @2,00 GHz), proces technologiczny 12 nm,

Grafika Mali-G76 MC4,

6 GB RAM-u, 128 GB pamięci wewnętrznej (108 GB dla użytkownika), UFS 2.1, karty pamięci microSD,

2 gniazda na karty nanoSIM + osobne gniazdo na microSD,

Łączność LTE, Wi-Fi a/b/g/n/ac (2,4/5 GHz), Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.1, NFC, GPS/ GLONASS/Beidou, cyfrowy kompas, USB-C 2.0, USB-OTG,

Główny aparat 64 Mpix (OmniVision, 1/1,73", 0,8 µm), obiektyw 26 mm z przysłoną f/1.79, PDAF, lampa LED, filmy 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps; drugi aparat 8 Mpix (1/3,0”, 1,12 µm), obiektyw ultraszerokokątny 119° z przysłoną f/2,25; trzeci aparat 2 Mpix, obiektyw z przysłoną f/2.4, aparat do zdjęć makro; czwarty aparat 2 Mpix, obiektyw z przysłoną f/2.4, czujnik głębi B/W,

Przedni aparat 16 Mpix (Sony IMX471, 1/3,0”, 1,0 µm), obiektyw z przysłoną f/2.45, filmy 1080p@30/120fps,

Niewymienny akumulator litowo-polimerowy o pojemności 5000 mAh, szybkie ładowanie 30 W,

Android 11 z interfejsem Realme UI 2.0 (test na oprogramowaniu RMX3085_11_A_05),

Cena: 999 zł.

Zawartość opakowania

Do testów otrzymałem smartfon Realme 8 w kolorze srebrnym. W żółtym kartonowym pudełku z napisami sugerującymi, że ten egzemplarz został przygotowany z myślą o rynku rosyjskim (obecność przeglądarki Yandex dodatkowo to potwierdza), znalazła się również ładowarka Dirt o mocy 30 W (5 V / 6 A), przewód USB A-C oraz metalowy kluczyk do wysuwania tacki na karty nanoSIM i microSD. Zestaw został uzupełniony o przezroczyste etui na telefon oraz broszury z podstawowymi informacjami o urządzeniu. W komplecie z Realme 8 nie ma słuchawek, więc podczas testów korzystałem z własnych: przewodowych słuchawek dokanałowych M6-Pro oraz bezprzewodowych słuchawek nausznych Sony MDR-100ABN.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Marian Szutiak