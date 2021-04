Realme 8 Pro – oto nowy mistrz fotografii za 1200 zł

Realme 8 Pro to smartfon, który aktywnie pretenduje do tytułu najlepszego telefonu do 1500 zł. Sprawdzamy czy rzeczywiście może zaoferować jakość, która szłaby w parze z tymi ambicjami.

Realme 8 Pro to nowy smartfon celujący w segment do 1500 zł. Tego typu urządzenia cieszą się dużą popularnością wśród klientów, w związku z czym nie powinno dziwić, stanowi on łakomy kąsek dla każdego producenta. Trzeba przyznać, że w cenie 1299 zł (1199 zł za tańszy wariant 6/128 GB) średniak Realme ma potencjał, by sporo w nim namieszać.

Co takiego wyróżnia Realme 8 Pro na tle konkurencji? Chociażby obecność aparatu z głównym modułem o rozdzielczości 108 MP oraz szybkiego ładowania mocą aż 50 W. Silnym atutem jest również wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,4”, co jest w tej klasie rzadkim widokiem. Telefon ma więc wiele zalet – pozostaje tylko pytanie, czy razem przekładają się na urządzenie, którym faktycznie warto się zainteresować.

Obudowa Szkło (przód)

Plastik (tył i boki) Ekran AMOLED, 1080 × 2400, 6,4 cala

zaokrąglone rogi, czarna ramka

odświeżanie 60 Hz SoC Qualcomm Snapdragon 720G (2x Kryo 465 Gold 2,3 GHz, 6x Kryo 465 Silver 1,8 GHz, litografia 8 nm)

Adreno 618 Pamięć 8 GB RAM

128 GB UFS 2.1 Akumulator 4500 mAh

szybkie ładowanie 50 W Łączność sanki na dwie karty nanoSIM

dwuzakresowe Wi-Fi 5

Bluetooth 5.0, USB 2.0 OTG (USB-C), NFC





Co w zestawie?

Pod względem załączonego zestawu akcesoriów Realme nie zawodzi. W pudełku razem ze smartfonem znalazła się dokumentacja, kluczyk do tacki SIM, a także silikonowe etui oraz ładowarka o mocy 50 W z kompatybilnym przewodem USB-C. Nie ma tu może fajerwerków, ale dostajemy do dyspozycji wszystko to, co może nam się przydać podczas korzystania z urządzenia.

