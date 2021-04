Samsung Galaxy M12 Debiutuje w Europie. W Polsce kupimy go na przełomie kwietnia i maja

Samsung wprowadza do Europy nowy smartfon z wydajną baterią. Galaxy M12 to również zestaw czterech aparatów z tyłu, wyświetlacz HD+ 6,5 cala oraz Exynos 850 pod maską.

Samsung Galaxy M12 jest napędzany energooszczędnym, wykonanym w technologii 8 nm chipsetem Exynos 850, co w połączeniu z akumulatorem o pojemności 5000 mAh powinno się przełożyć na długi czas działania. Baterię można naładować ładowarką o mocy 15 W. Aby interfejs systemowy (One UI 3.1, Android 11) oraz zainstalowane aplikacje i gry mogły działać płynnie, procesor wspierany jest przez 4 GB pamięci RAM. Do przechowywania danych można mieć 64 lub 128 GB pamięci masowej, rozszerzalnej za pomocą kart pamięci microSD.

Smartfon został wyposażony w 6,5-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 720 x 1600 pikseli, odświeżający obraz z częstotliwością 90 Hz. Ekran ma w górnej części małe wcięcie na obiektyw przedniego aparatu fotograficznego o rozdzielczości 8 Mpix (f/2.2). Z tyłu są cztery kolejne aparaty: główny o rozdzielczości 48 Mpix (f/2.0), ultraszerokokątny 5 Mpix (f/2.2) oraz aparat makro i czujnik głębi, oba o rozdzielczości 2 Mpix (f/2.4).

Samsung Galaxy M12 będzie dostępny w Polsce na przełomie kwietnia i maja 2021 roku. Wtedy poznamy również polską cenę smartfonu.

Źródło tekstu: Samsung