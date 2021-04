Oppo A94 5G wchodzi do Europy

Oppo wprowadził do Europy model Oppo A94 5G. Nowy smartfon to tak naprawdę europejska wersja Reno5 Z 5G.

Oppo w zeszłym tygodniu wprowadził na rynek w Singapurze model Oppo Reno5 Z 5G. Teraz chiński producent wprowadził nowy telefon do Europy. Na Starym Kontynencie nosi on jednak nazwę Oppo A94 5G. Dzięki temu od razu wiadomo, że mamy do czynienia z telefonem z niższej średniej półki cenowej. Jednocześnie przypomina to o klasycznym modelu A94, który pojawił się w marcu. Tamten telefon miał jednak MediaTeka Helio P95. To urządzenie ma wyświetlacz o przekątnej 6,43 cala, układ MediaTek Dimensity 800U, 8 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej. Seria Dimensity sprawiła, że łączność 5G stała się osiągalna dla nawet tańszych modeli.

Nowy telefon ma poczwórny aparat główny 48 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix i pojedynczy przedni 16 Mpix. Smartfon ma akumulator o pojemności 4310 mAh, obsługuje szybkie ładowanie 30 W i działa pod kontrolą systemu operacyjnego Android 11 z nakładką ColorOS 11.1. Telefon będzie kosztować 359 euro i będzie dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych - niebieskiej oraz czarnej.

