Oppo Watch i Oppo Band Style będą lepiej współpracować z iOS

Oppo w przeciwieństwie do Huaweia i Xiaomi nie odznaczył jeszcze zbyt mocno swojej pozycji na rynku elektroniki noszonej. Oppo Watch i Oppo Band Style raczej przecierają szlak dla chińskiej marki w tym segmencie. Kluczową aplikacją, która pomaga współgrać inteligentnemu zegarkowi oraz opasce z telefonem jest aplikacja HeyTap Health, która do tej pory dostępna była jedynie na Androida. Teraz Oppo wydaje oficjalnie również wersję na iOS.

Posiadacze zegarka Oppo Watch mogli co prawda do tej pory omijać to ograniczenie przy pomocy aplikacji systemu Wear OS, jednak teraz Oppo oficjalnie udostępnił własne rozwiązanie. Pozwala ono również zintegrować dane z Apple Health. O ile aplikacja monitorująca stan zdrowia ma teraz zarówno wersję na Androida, jak i iOS, nie znaczy to, że podobnie jest w całym segmencie elektroniki noszonej. Aplikacja HeyMelody, która jest przeznaczona bezprzewodowym słuchawkom Oppo dalej ma jedynie wersję na Androida. Posiadacze iPhone'ów nie mogą zatem dokonywać większej personalizacji.

Źródło tekstu: gsmarena, wł