Samsung Galaxy A52: test telefonu, który łączy flagowe rozwiązania z przystępną ceną

Samsung zaprezentował niedawno nowe smartfony z serii Galaxy A, w tym następcę jednego z najpopularniejszych telefonów z Androidem w 2020 roku, modelu Galaxy A51. Samsung Galaxy A52, bo o nim mowa, przyjechał do mnie w niebieskiej wersji kolorystycznej, w której prezentuje się bardzo dobrze, z małym ale.

Galaxy A52 to jeden z najnowszych średniaków firmy Samsung, który łączy w sobie wiele cech znanych wcześniej przede wszystkim z telefonów z wyższych półek, choćby wodoszczelną i pyłoszczelną obudowę na poziomie IP67 czy głośniki stereo, ale także niższą niż w ich przypadku cenę. Do tego całość dobrze się prezentuje wizualnie, choć z małym ale, o którym przeczytasz na następnej stronie.

Czy jest to godny następca jednego z najpopularniejszych smartfonów Samsunga i w ogóle smartfonów z Androidem? Być może. Czas pokaże, jak to urządzenie się przyjmie. A tymczasem zapraszam do przeczytania i komentowania poniższej recenzji, w której nieco przybliżę, co to urządzenie potrafi oraz jakie są jego wady i zalety.

Najważniejsze cechy telefonu (SM-A525F/DS):

Plastikowa obudowa, szkło Corning Gorilla Glass 5 z przodu,

Wymiary: 159,9 x 75,1 x 8,4 mm, masa: 189 g,

Odporność na wodę i pyły, zgodnie z normą IP67,

6,5-calowy wyświetlacz Super AMOLED o rozdzielczości FullHD+ (1080 x 2400 pikseli, 405 ppi), 90 Hz, czujnik oświetlenia,

Czytnik linii papilarnych pod powierzchnią ekranu (optyczny),

Głośniki stereo, gniazdo Jack 3,5 mm, radio FM,

Ośmiordzeniowy chipset Qualcomm Snapdragon 720G (2 x Kryo 465 Gold @2,3 GHz + 6 x Kryo 465 Silver @1,8 GHz), proces technologiczny 8 nm,

Grafika Adreno 618,

8 GB RAM-u, 256 GB pamięci wewnętrznej (226 GB dla użytkownika), karty pamięci microSD (do 1 TB),

2 gniazda na karty nanoSIM. SIM2 wymiennie z microSD,

Łączność LTE, Wi-Fi a/b/g/n/ac (2,4/5 GHz), Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, NFC, GPS/ GLONASS/Beidou, cyfrowy kompas, USB-C 2.0, USB-OTG,

Główny aparat 64 Mpix (1/1,73", 0,8 µm), obiektyw 26 mm z przysłoną f/1.8, PDAF, OIS, lampa LED, filmy 4K@30fps, 1080p@30/60fps; drugi aparat 12 Mpix (piksele 1,12 µm), obiektyw ultraszerokokątny 123° z przysłoną f/2,2; trzeci aparat 5 Mpix, obiektyw z przysłoną f/2.4, aparat do zdjęć makro; czwarty aparat 5 Mpix, obiektyw z przysłoną f/2.4, czujnik głębi,

Przedni aparat 32 Mpix (1/2,8”, 0,8 µm), obiektyw z przysłoną f/2.2, filmy 4K@30fps, 1080p@30/60fps,

Niewymienny akumulator litowo-polimerowy o pojemności 4500 mAh, szybkie ładowanie 25 W,

Android 11 z interfejsem One UI 3.1 (test na oprogramowaniu A525FXXU1AUC4),

Cena: około 2000 zł.

Zawartość opakowania

Do testów otrzymałem Samsunga Galaxy A52 w kolorze niebieskim (Awesome Blue). W kartonowym pudełku koloru białego znalazła się też ładowarka USB o mocy 15 W (tak, dobrze widzisz – chcąc skorzystać z szybkiego ładowania 25 W, trzeba sobie dokupić odpowiednią ładowarkę), przewód USB A-C oraz kluczyk do wysuwania tacki na karty. Podczas testów korzystałem z przewodowych słuchawek dokanałowych M6-Pro oraz bezprzewodowych słuchawek nausznych Sony MDR-100ABN.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak