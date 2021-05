T-Mobile: bezpłatne 9 GB Internetu dla fanów piłki nożnej i nie tylko

Zbliżające się rozgrywki EURO 2021 to dobra okazja do nowej promocji. T-Mobile przygotował dla użytkowników swoich ofert na kartę oraz MIX bezpłatną paczkę 9 GB Internetu z okazji zbliżających się meczy sparingowych polskiej reprezentacji piłkarskiej z Rosją i Islandią. Wielkość pakietu danych nawiązuje do numeru, jaki na swojej koszulce nosi Robert Lewandowski, ambasador T-Mobile.

Kibice piłki nożnej odliczają już dni do oficjalnego rozpoczęcia EURO 2021. Zanim jednak to nastąpi, nasza reprezentacja rozegra dwa mecze towarzyskie – 1 czerwca z Rosją we Wrocławiu oraz 8 czerwca w Poznaniu z Islandią. Z tej okazji T-Mobile rozdaje swoim klientom bezpłatny pakiet internetowy o wielkości 9 GB, aby już teraz poczuli piłkarskie emocje i mogli kibicować Biało-Czerwonym, w tym naszemu ambasadorowi Magentowych, Robertowi Lewandowskiemu. Po wielkim sukcesie w Bundeslidze, jakim było zdobycie 41 bramek w jednym sezonie i pobicie historycznego rekordu Gerda Muellera z sezonu 1971/72, będzie to jego pierwszy występ w barwach naszej reprezentacji.

Jak skorzystać z bonusu?

Aby uruchomić jednorazowy bonus 9 GB, wystarczy wysłać bezpłatną wiadomość SMS o treści GOL na numer:

80405 – w przypadku użytkowników T-Mobile na kartę,

– w przypadku użytkowników T-Mobile na kartę, 80404 – dla abonentów T-Mobile MIX.

Pakiet zostanie aktywowany najpóźniej w ciągu 24 godzin i będzie ważny przez 7 dni. Status pakietu można sprawdzić bezpłatnie kodem ekspresowym:

Taryfa GO! – *512*2*2# ,

, pozostałe taryfy – *103*22#.

Z promocji „9 GB na mecze polskiej reprezentacji” mogą skorzystać użytkownicy taryf GO!, Frii, Hot, Nowy Tak Tak i Happy oraz Frii Mix. Więcej informacji można znaleźć w regulaminie.

