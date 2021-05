Xiaomi POCO M3 Pro 5G 64 GB na wyłączność w Plusie. Sprzedaż rusza 1 czerwca

1 czerwca 2021 roku do oferty sieci Plus trafi na wyłączność najnowszy smartfon Xiaomi, modele Poco M3 Pro 5G 64 GB. Przy ten okazji operator przygotował promocję, w ramach której przez dwa dni telefon ten będzie można kupić za jedyne 899 zł w pakiecie z opaską Xiaomi Mi Smart Band 5 za 1 zł.

Z sieci 5G Plusa (2600 MHz TDD) może korzystać już 12 mln mieszkańców Polski w ponad 160 miejscowościach we wszystkich 16 województwach. Zasięg 5G w Plusie jest cały czas powiększany, a równocześnie systematycznie poszerzane jest także portfolio urządzeń z dostępem do 5G. Już jutro, 1 czerwca, w ofercie Plusa pojawi się dostępna na wyłączność najnowsza propozycja firmy Xiaomi – Poco M3 Pro 5G 64 GB. To kolejne urządzenie z obsługą 5G w asortymencie operatora, które kupimy za mniej niż 1000 zł.

Xiaomi Poco M3 Pro 5G 64 GB wyposażony jest w chipset MediaTek Dimensity 700 5G, który wyróżnia się wyjątkową wydajnością w tym przedziale cenowym. Dzięki zintegrowanemu modemowi 5G, urządzenie obsługuje podwójny tryb gotowości 5G (dual SIM 5G). Wyświetlacz o częstotliwości odświeżania 90 Hz sprawia, że obrazy są płynne i ostre. Urządzenie ma też zestaw trzech aparatów, w tym główny o rozdzielczości 48 Mpix, aparat makro 2 Mpix i czujnik głębi 2 Mpix. Akumulator o pojemności 5000 mAh powinien zapewnić zasilanie urządzenia nawet na dwa dni bez ładowania. Poco M3 Pro 5G 64 GB będzie dostępny w trzech kolorach: POCO Yellow, Power Black i Cool Blue.

Poco M3 Pro 5G w Plusie

Na start sprzedaży, przez pierwsze 2 dni, czyli od 1 do 2 czerwca tego roku, Poco M3 Pro 5G będzie można kupić w specjalnym zestawie, złożonym ze smartfonu w cenie od 899 zł oraz opaski Mi Smart Band 5 za 1 zł. Wyposażona w wyświetlacz AMOLED i Bluetooth 5.0 piąta odsłona kultowego urządzenia wraz z najnowszym Poco stworzą doskonały duet, który pozwoli na monitorowanie wyników zdrowia, treningów, sterowanie telefonem czy muzyką, a minimalistyczny design wkomponuje się w każdą stylizację. Przykładowe oferty promocyjne:

1 zł na start i 24 raty po 37,41 zł/mies. za sprzęt,

1 zł na start i 36 rat po 24,94 zł/mies. za sprzęt.

Promocyjny zestaw od jutra można kupić na www.plus.pl/flashsale. Jak twierdzi operator sieci Plus, jest to bardzo dobra propozycja na dzień dziecka. W standardowej cenie Xiaomi Poco M3 Pro 5G 64 GB będzie dostępny na raty za około 999 zł (w zależności od liczby rat).

W dalszym ciągu w Plusie dostępna jest promocja z podwojonymi gigabajtami w wybranych abonamentach głosowych oraz internetowych. Wybierając ofertę za 60 zł/mies. z rabatem 10 zł za e-fakturę, klienci otrzymują dostęp do 5G Plusa w cenie abonamentu przez cały okres umowy oraz pakiet 50 GB miesięcznie. W abonamencie uwzględnione są również nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz dostęp do serwisu muzycznego TIDAL bez dodatkowych opłat przez 24 m-ce.

Źródło tekstu: Plus