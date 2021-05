Plus: wiosenna promocja na sprzęt. Smartfony i router 5G, a do tego e-hulajnoga

Plus przygotował na wiosnę nowe oferty i promocje. Wśród propozycji znalazły się smartfony 5G: Oppo A74 5G oraz Xiaomi Mi 11 Lite 5G, a także router z obsługą 5G - ZTE MC801A. Operator kusi też elektryczną hulajnogą Fiat F500-F85.

W promocji Plusa „Drugi smartfon za 1 zł” zadebiutowały ponadto dwa kolejne zestawy, tym razem marki Samsung. Przy zakupie modelu Samsung Galaxy S20 FE 5G lub Samsung Galaxy A52 5G na raty z ofertą abonamentową klienci mogą dobrać drugi smartfon Samsung Galaxy A02s za 1 zł.

Samsung Galaxy S20 FE 5G dostępny jest za 2 zł na start i np. 36 rat po 89 zł za sprzęt, a Samsung Galaxy A52 5G można nabyć za 2 zł na start i np. 36 rat po 53 zł za sprzęt. Z promocji mogą korzystać zarówno klienci indywidualni, jak i przedsiębiorcy.

Nowe smartfony 5G w Plusie

Oppo A74 5G miał swoją premierę na początku kwietnie, więc jest to gorąca nowość na rynku. Cena tego telefonu w Plusie przy abonamencie 60 zł/mies. wynosi 1 zł na start i 36 rat po 31 zł/mies. za sprzęt.

Oppo A74 5G wyposażony jest w ekran IPS 6,5 cala o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 90 Hz, układ Qualcomm Snapdragon 480 z wbudowanym modemem 5G, 6 GB RAM i poczwórny aparat z główną matrycą 48 Mpix. Smartfon zasila akumulator 5000 mAh z ładowaniem 18 W. Wszystkim zarządza Android 11 z ColorOS 11.1. Oppo A74 5G dostępny jest w dwóch kolorach: fioletowo-niebieskim oraz klasycznym czarnym, ze srebrzystym połyskiem.

Druga nowość w Plusie to Mi 11 Lite 5G. Cena tego telefonu przy abonamencie 60 zł/mies. to 1 zł na start i 36 rat po 53 zł/mies. za sprzęt.

Xiaomi Mi 11 Lite 5G to płaski smartfon z ekranem AMOLED DotDisplay o przekątnej 6,55 cala z obsługą 10-bitowego standardów TrueColor i HDR10+. Jego sercem jest układ Qualcomm Snapdragon 780G 5G. Baterię o pojemności 4250 mAh można szybko ładować za pomocą dołączonej ładowarki 33 W. Mi 11 Lite 5G ma także potrójny aparat z główną matrycą 64 MPix, szerokokątnym 8 MPix oraz telemakro 5 MPix.

Trzecia propozycja 5G to router ZTE MC801A. Urządzenie w Plusie oferowane jest za 1 zł na start i 36 rat po 50 zł/mies. za sprzęt. ZTE MC801A zapewnia transmisję danych w 5G, działa w dwuzakresowym Wi-Fi ax i może się do niego podłączyć 30 użytkowników, a poprzez dwa szybkie porty Giga LAN za pomocą złącza RJ45 - np. komputer lub Smart TV.

Hulajnoga elektryczna Fiata

Nieco inną propozycją Plusa jest e-hulajnoga Fiat F500-F85. Jej cena w Plusie to 1 zł na start i 36 rat po 49 zł/mies. za sprzęt.

Hulajnoga Fiat F500-F85 ma 8.5-calowe pompowane koła, ręczny hamulec tarczowy z sygnalizacją hamowania i wyświetlacz. Energię i moc do jazdy dostarczają akumulator 7.5 Ah oraz silnik 350 W. Hulajnoga na pełnym naładowaniu baterii pokona dystans do 20 km, rozpędzając się nawet do 25 km/h w trybie sportowym i 15 km/h w trybie normalnym. Pojazd waży 13,8 kg i można go złożyć.

