Xiaomi Mi 11 Lite 5G - czy warto postawić na średniaka Xiaomi?

Xiaomi Mi 11 Lite 5G to młodszy brat tegorocznego flagowca Mi 11. Choć to model w „lekkim” wydaniu, to ma w sobie wiele cech telefonu z wysokiej półki. Ceny są konkurencyjne, a wygląd i działanie smartfonu budzą jak najlepsze odczucia. Nie ma wątpliwości, że Xiaomi Mi 11 Lite 5G wprowadzi sporo pozytywnego zamieszania na trochę już nudnym rynku smartfonów. Zobaczcie dlaczego!

Widziałem Xiaomi Mi 11 Lite 5G na zdjęciach i grafikach z premiery, później parę fotek z internetu… Ok – pomyślałem, wygląda fajnie, ale… wzornictwo wydało mi się trochę zabawkowe, trochę plastikowe. Wszystko się zmieniło, gdy w końcu dostałem telefon do ręki. Bardzo łatwo zachwycić się designem i kolorami obudów.



Xiaomi Mi 11 Lite 5G w kolorze Citrus Yellow może się podobać

Po pierwsze – ten kolor! Dostałem żółtą wersję Citrus Yellow, poza nią są także miętowy Mint Green oraz czarny Truffle Black. Nie wiem, jak te dwa inne, ale cytryna, albo może nawet bardziej limonka, od razu wpada w oko. Tylny panel pokryty odpornym szkłem Gorilla Glass 5 jest lekko matowy z metalicznym połyskiem, dyskretnie załamuje kolor pod światło, mieniąc się różem i zielenią, ale też dzięki satynowej powierzchni nie błyszczy się nadmiernie i nie zostają też na nim brzydkie smugi. Fajne, oryginalne wykończenie, jakiego nie widziałem w żadnym chyba smartfonie.

Druga rzecz, która budzi zachwyt: Xiaomi Mi 11 Lite 5G ma zaledwie 6,81 mm grubości. To „tylko 1 czy 2 mm mniej” niż w innych smartfonach? Tak, to tylko – ale dla mnie okazało się, że to kosmiczna różnica. Telefon świetnie leży w dłoni, mieści się w każdej kieszeni, jest przy tym lekki (159 g), a używanie tak smukłego i lekkiego smartfonu sprawia mi frajdę.

Jakość wykonania nie budzi przy tym żadnych zastrzeżeń. Ekran chroni szkło Gorilla Glass 6, całość jest więc elegancka i dobrze zabezpieczona przed trudami dnia codziennego.

Mi 11 Lite 5G ma ekran AMOLED, w dodatku 90 Hz

Telefon wyposażony jest w matrycę AMOLED DotDisplay z obsługą 10-bitowego standardu TrueColor. Matryca odzwierciedla 1,07 miliarda kolorów, czyli 64 razy więcej niż zazwyczaj oferują dziś telefony podobnej klasy. Ekran zapewnia też wysokie pokrycie skali barw DCI-P3, a całość uzupełnia wsparcie dla HDR10+. Wisienką na torcie jest też podwyższone odświeżanie obrazu 90 Hz, które zwiększa płynność menu i zapewnia większą dynamikę gier.

Kolory są nasycone, ale naturalne, z bardzo przyjemnymi dla oka przejściami barw i odcieniami. Smolista czerń to rzecz oczywista w dobrych ekranach AMOLED, jednak świetne wrażenie robi także biel. Jest czysta, wręcz śnieżna i patrzy się na nią z taką przyjemnością, że to chyba pierwszy od miesięcy telefon, w którym świadomie wybrałem jasny motyw, zamiast mojego ulubionego ciemnego. I nie ma się co dziwić, ekran w Xiaomi Mi 11 Lite 5G odznacza się certyfikatem TÜV Rheinland gwarantującym niski poziom szkodliwego światła niebieskiego.

Jasność ekranu w manualnym ustawieniu sięga około 500 cd/m2, co już jest dobrym wynikiem dla paneli AMOLED. W trybie automatycznym, a zwłaszcza po włączeniu dodatkowego wzmocnienia na słońcu, Xiaomi Mi 11 Lite 5G bez problemu osiąga luminancję rzędu 800 cd/m2 – takie wyniki dał pomiar kolorymetrem.

Zaletą jest też częstotliwość próbkowania dotyku 240 Hz, co przyda się na przykład w grach, gdy każdy ułamek sekundy w reakcji ma znaczenie. Ekran Xiaomi Mi 11 Lite 5G ma przekątną 6,55 cala, rozdzielczość Full HD+ (1080 x 2400), proporcje 20:9 i zagęszczenie 401 ppi, co razem stanowi idealne połączenie, gwarantujące wysoki komfort używania, szczegółowość obrazu, a jednocześnie rozsądne wykorzystanie mocy procesora i akumulatora.

Wydajność Xiaomi Mi 11 Lite 5G nie jest wcale taka "Lite"

Silnikiem napędowym Xiaomi Mi 11 Lite 5G jest jeden z najnowszych układów Qualcomma - Snapdragon 780G z ośmioma rdzeniami o maksymalnym taktowaniu 2,4 GHz. Ten wykonany w litografii 5 nm chipset miał swoją premierę w marcu 2021 roku i można go określić młodszym bratem topowego Snapdragona 888. W praktyce oznacza to świetną wydajność – smartfon zachwyca szybkością, nie zacina się, a korzystanie z aplikacji i granie w gry zapewnia komfort i dużo przyjemności.

Te subiektywne wrażenia potwierdzają też testy syntetyczne. W popularnym AnTuTu Benchmark v8 smartfon w testowanym przez nas wariancie pamięci 8/128 GB osiągnął prawie 475 tysięcy punktów, co jest doskonałym wynikiem, jak na sprzęt z wyróżnikiem Lite. W najnowszej wersji benchmarku, v9, Xiaomi Mi 11 Lite 5G osiąga jeszcze więcej – blisko 530 tys. punktów. Ten model Xiaomi to świetna propozycja dla tych, którzy szukają wydajnego, płynnie działającego smartfonu, ale nie chcą przeznaczać dużych kwot na flagowe modele z „trzema ósemkami”.

Za kulturę pracy odpowiada system chłodzenia LiquidCool, złożony z komory parowej i warstw grafitu, nad których pracą czuwają algorytmy sztucznej inteligencji. Dzięki temu podczas gier smartfon nagrzewa się w mniejszym stopniu, a jeżeli nawet temperatura lekko się podwyższy, to nie powoduje to zauważalnego spadku wydajności procesora. Duży udział w niskich temperaturach pracy ma też wspomniana wyżej topowa litografia 5 nm.

5G w nazwie zobowiązuje - internet jest naprawdę szybki

Do telefonu można załadować dwie karty nanoSIM, korzystając przy tym z zalet sieci 5G, również w Dual SIM. Zintegrowany z układem SoC modem Snapdragon X53 5G działa w pasmach do 6 GHz, zapewniając pobieranie danych o szybkości nawet 3,3 Gbps. W polskich realiach te transfery będą oczywiście mniejsze, ale biorąc poprawkę na możliwości 5G naszych operatorów, osiągi Xiaomi Mi 11 Lite 5G powinny zadowolić wymagających użytkowników.

Telefon będzie działał we wszystkich polskich sieciach 5G (w pasmach N1, N38, N41), a maksymalne prędkości, jakie udało mi się uzyskać w Warszawie, w sieci Plusa, to około 400 Mbps. Również w LTE smartfon osiąga świetne wyniki powyżej 100 Mbps, co w zatłoczonej Warszawie jest bardzo dobrym rezultatem.

Xiaomi Mi 11 Lite 5G świetnie sprawdzi się też w domowej sieci bezprzewodowej dzięki wsparciu dla standardu Wi-Fi 6. Do łącznościowych plusów telefonu należy też zaliczyć Bluetooth 5.2, komunikację NFC z Google Pay. Port USB-C przyda się nie tylko do wymiany plików z komputerem i ładowania, ale także do podłączenia słuchawek.



