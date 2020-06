Fiacik na baterie! Test Hulajnogi Fiat 500 F85-W

Pierwszy raz testuję hulajnogę i od razu dostałam coś dużego – Fiat 500 F85-W to elektryczna hulajnoga dla dorosłych z pompowanymi kołami o średnicy 8,5 cala.

A ona chciała fiacika…

Nowe Fiaty 500 bardzo mi się podobają. Uważam, że nazwanie hulajnogi elektrycznej tak samo to fajny zabieg marketingowy. Do tego elektryczny pojazd jest bardzo ładny i wyróżnia się na ulicach Łodzi. Wisienką na torcie jest lampka gustownie ukryta tuż pod kierownicą, co zupełnie nie zmniejsza jej możliwości. Gdyby tylko wykonanie hulajnogi Fiat 500 F85-W było lepsze, byłby to bardzo atrakcyjny wizualnie pojazd dla mikromobilności.

Czepiam się? Być może. Z daleka hulajnoga Fiat 500 F85-W jest śliczna. Matowy, czerwony lakier przyciąga wzrok. Pięćsetka na podnóżku sprawia świetne wrażenie, a błotniki mają bardzo ładny kształt. Jadąc na niej, czuję się całkiem elegancko.

Z bliska czar pryska. Logo Fiata w dolnej części kierownicy jest przyklejone krzywo, gumowe manetki łatwo się obracają, wypadają zabezpieczenia otworów na przewody (takie małe, plastikowe ramki oddzielające kable od metalowej ramy), a śruby trzymające kierownicę źle znoszą drgania. Trzeba zaznaczyć, że testowy egzemplarz ma już na liczniku trochę kilometrów i to widać. Być może nie pomogły mu podróże między redakcjami. Z tego też powodu w poniższej tabelce podałam realną pojemność akumulatora, wskazaną przy ładowaniu.

Czerwone ozdobniki na kierownicy również się ruszają, a wyświetlacz moim zdaniem tu nie pasuje. Wolałabym coś w rodzaju licznika rowerowego z delikatnym podświetleniem włączanym ręcznie… i nieniebieskim! Myślę, że byłby czytelniejszy i mniej uciążliwy w nocy.

Dobra, koniec czepiania się szczegółów, przechodzimy do konkretów.

Fiat 500 F85-W – specyfikacja Moc silnika 250 W Akumulator realnie 0,240 kWh

nominalnie 36 V, 7,5 Ah Czas ładowania 4 godziny, max 65 W Maksymalna prędkość 15 lub 25 km/h Zasięg od 7,5 do 20 km Obciążenie 30 - 140 kg Koła 8,5 cala, pompowane Hamulec tył, tarczowy, tarcza 12 cm, odcięcie napędu Wymiary 105 x 44 x 111 cm Waga 12 kg

Zaznaczę też, że do hulajnogi Fiat 500 F85-W nie ma aplikacji mobilnej. Po prostu wsiadasz i jedziesz.

