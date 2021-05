Spotify Premium przez 3 miesiące za darmo

Spotify przygotował nową promocję, w ramach której można dostać trzy miesiące subskrypcji Premium za darmo. Haczyk? Jeden - z promocji mogą skorzystać tylko osoby, które nie korzystały wcześniej z wersji Premium.

Jeśli nie korzystałeś jeszcze ze Spotify Premium, teraz jest ku temu dobra okazja. Do 22 czerwca 2021 roku trwa promocja, w ramach której można otrzymać dostęp do muzyki bez reklam, z możliwością pobrania jej na urządzenie i odtwarzania bez dostępu do Internetu, przez 3 miesiące zupełnie za darmo. Co więcej, z usługi można w każdej chwili zrezygnować i nie płacić, gdy skończy się okres promocyjny.

Spotify Premium to:

muzyka nieprzerywana reklamami,

możliwość pobierania muzyki i słuchania jej w dowolnym miejscu, także bez dostępu do Internetu,

odtwarzanie dowolnych utworów dostępnych na platformie, także na telefonie czy zegarku,

pomijanie utworów bez limitów.

Promocja 3 miesiące Premium za darmo dotyczy tylko planu Indyvidual, dla jednej osoby. Jego normalna cena wynosi 19,99 zł za miesiąc. Wybierając inny plan, możemy liczyć na 1 miesiąc za darmo, po czym zapłacimy (jeśli wcześniej nie zrezygnujemy z usługi):

24,99 zł miesięcznie za plan Duo (dwa konta),

miesięcznie za plan Duo (dwa konta), 29,99 zł miesięcznie za plan Family (do 6 kont),

miesięcznie za plan Family (do 6 kont), 9,99 zł miesięcznie za plan Student (1 konto).

Więcej informacji na temat oferty promocyjnej Spotify Premium można znaleźć w regulaminie.

Źródło tekstu: Spotify