Za 2 złote 2 miesiące nielimitowanej muzyki – nowa promocja TIDAL

Ruszyła wiosenna oferta specjalna serwisu streamingowego TIDAL. Dzięki nowej akcji można zyskać nieograniczony dostęp do całej biblioteki w wersji Premium i HiFi na dwa miesiące za jedyne 2 złote. To dobra okazja, by przetestować ofertę TIDAL.

W nowej akcji promocyjnej TIDAL daje nielimitowany dostęp do pełnej biblioteki serwisu oraz jego wszystkich funkcji, również w najbogatszej wersji HiFi. Wystarczy wydać na ten cel jedyne 2 złote na 2 miesiące (60 dni). Trzeba jednak pamiętać, że jak to zazwyczaj bywa w takich promocjach, oferta przeznaczona jest tylko dla nowych użytkowników. Po upływie okresu promocyjnego zostanie pobrana standardowa opłata za subskrypcję i zostanie ona automatycznie odnowiona. Oznacza to wydatek 19,99 zł za wersję Premium i 39,99 za wariant HiFi.

TIDAL oferuje nieograniczony dostęp do katalogu ponad 70 milionów utworów ze wszystkich gatunków, tysiące wyselekcjonowanych playlist przygotowanych przez zespół redakcyjny TIDAL, 250 tysięcy wysokiej jakości nagrań wideo oraz licznych podcastów. Subskrybenci HiFi mogą także słuchać muzyki w jakości Masters, Dolby Atmos Music i Sony 360 Reality Audio.

Dodatkowo aplikacja TIDAL tworzy playlisty „My Mix” na podstawie nawyków i upodobań każdego z użytkowników, dzięki czemu mogą oni słuchać najnowszych wydawnictw w najlepszej dostępnej jakości.

Z promocji można skorzystać tutaj: TIDAL.com/offers/newbeginnings.

