Spotify pozwala pobierać piosenki na Apple Watcha

Aplikacja Spotify na Apple Watcha wreszcie będzie tak funkcjonalna, jak chcieliby tego użytkownicy. Brakowało pobierania piosenek, ale to już nie jest problem.

Spotify to zdecydowanie największy gracz na rynku strumieniowania muzyki. Jest to jednocześnie jeden z nielicznych przedstawicieli Europy w branży nowych technologii. Cały ten sektor jest bowiem zdominowany przez USA i Azję, ze szczególnym naciskiem na Chiny. Szwedzkie przedsiębiorstwo jest też niesamowicie skonfliktowane z Apple. Spotify to (razem z konkurencyjnym Deezerem) największy sojusznik Epic Games, który toczy z firmą z Cupertino wojnę totalną. Nie oznacza to jednak, że Szwedzi porzucą użytkowników sprzętu Apple.

Teraz Spotify pozwala na pobieranie piosenek w aplikacji na Apple Watcha. Do tej pory aplikacja na inteligentny zegarek Apple'a była tak naprawdę pilotem do kontrolowania aplikacji Spotify na telefonie. Teraz do pełnej funkcjonalności nie będzie jednak trzeba smartfonu. Z trybu offline będzie bowiem można skorzystać bezpośrednio z zegarka. Do pobieranie i strumieniowania muzyki z zegarka będzie potrzebna usługa Spotify Premium. Oczywiście będzie można wydawać komendy Siri.

Źródło tekstu: spotify