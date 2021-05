Apple Music z bezstratną jakością dźwięku i obsługą Dolby Atmos

Subskrypcja Apple Music zostanie wzbogacona o obsługę bezstratnej jakości dźwięku oraz standardu Dolby Atmos. Subskrybenci otrzymają dostęp do nowych funkcji bez dodatkowych opłat.

Apple postanowiło rzucić wyzwanie Tidalowi (a docelowo także Spotify) i zawalczyć o serca audiofilów. Usługa Apple Music zostanie już wkrótce wzbogacona o obsługę bezstratnej kompresji dźwięku. Mówiąc bardziej precyzyjnie, cała biblioteka ponad 75 milionów piosenek dostępnych w ramach subskrypcji będzie dostępna w bezstratnym formacie ALAC o częstotliwości próbkowania sięgającej 24-bit/192 kHz. Tłumacząc na ludzki - będziemy mogli posłuchać ulubionej muzyki w najwyższej możliwej jakości.

I to by w zasadzie wystarczyło, żeby Apple Music z miejsca stało się jedną z bardziej interesujących platform streamingu na rynku, ale gigant z Cupertino poszedł o krok dalej. W ramach usługi otrzymamy także dostęp do nagrań zrealizowanych w technologii Dolby Atmos. Oznacza to, że ulubionych piosenek będziemy mogli posłuchać nie tylko w studyjnej jakości, ale i z wysokiej klasy dźwiękiem przestrzennym. Szkoda jedynie, że funkcja ta będzie dostępna wyłącznie w przypadku korzystania z wybranych modeli słuchawek AirPods i Beats lub wbudowanych głośników najnowszych wersji iPhone'a, iPada i komputerów Mac.

Apple Music - cena bez zmian

Subskrybenci Apple Music otrzymają dostęp do nowych funkcji już w czerwcu 2021. Cena usługi pozostanie bez zmian, a więc zapłacimy jedynie 19,99 zł miesięcznie.

Źródło zdjęć: Apple

Źródło tekstu: Apple