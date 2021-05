Kontroler PlayStation 5 DualSense działa już z urządzeniami Apple

Kontroler DualSense z konsoli PlayStation 5 działa już z urządzeniami Apple. Niestety, nie wszystkie funkcje pada są obsługiwane.

Nowy kontroler DualSense z konsoli PlayStation 5 działa już z urządzeniami mobilnymi Apple. Jeśli chcielibyście go używać do grania na smartfonie lub tablecie w gry z PlayStation, to konieczne jest spełnienie kilku wymogów. Przede wszystkim należy zaktualizować aplikację PS Remote Play, bo w jej najnowszej wersji pojawiła się obsługa kontrolera DualSense. Po drugie, konieczne jest posiadanie systemu operacyjnego iOS w wersji co najmniej 14.5 zarówno na iPhone'ach, jak i iPadach.

DualSense na iPhonie i iPadzie

Niestety, nie oznacza to, że na urządzeniach Apple da się skorzystać ze wszystkich możliwości nowego kontrolera PlayStation 5. Kilku użytkowników Reddita potwierdziło, że działają między innymi adaptacyjne triggery, ale już wibracje haptyczne działają losowo. Większość gier zdaje się obsługiwać jedynie podstawowe wibracje, a już nie te bardziej zaawansowane, np. w grze Control. Po podłączeniu ze smartfonem lub tabletem Apple DualSense nie wspiera też mikrofonu, głośnika oraz wbudowanego złącza minijack 3,5 mm.

Dodanie przez Sony obsługi kontrolera DualSense w PS Remote Play na iOS oznacza, że posiadacze PlayStation 5 mogą już korzystać z nowego pada. Szkoda, że płynące z tej okazji doświadczenia mogą być gorsze w porównaniu do samej konsoli. Ale jak to mówią - lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu.

Źródło tekstu: Engadget