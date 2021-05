PlayStation 5 - problemy z dostępnością konsoli do 2022 roku

PlayStation 5 wciąż jest praktycznie niedostępne w sklepach. Jeśli liczyliście, że sytuacja wkrótce ulegnie poprawie, to nie mam dobrych informacji. Słaba dostępność konsoli przedłuży się nawet do 2022 roku.

Dostępność PlayStation 5 w sklepach jest co najmniej wątpliwa. Zresztą to tak naprawdę delikatnie powiedziane, bo konsoli praktycznie nie ma na półkach zarówno tych cyfrowych, w e-sklepach, jak i tradycyjnych. Głównie wynika to z problemów produkcyjnych i ogromnego zainteresowania, ale w małym stopniu przyłożyli się do tego też scalperzy, którzy wykupili sporo egzemplarzy i nie są w stanie ich sprzedać po zawyżonych cenach. Zła informacja jest taka, że problemy z dostępnością mogą przedłużyć się nawet do 2022 roku i przyznało to samo Sony, ustami swojego dyrektora finansowego - Hirokiego Totoki.

PlayStation 5 w sklepach dopiero w 2022 roku?

W trakcie niedawnej rozmowy z inwestorami, z okazji ujawnienia wyników finansowych, dyrektor finansowych Sony przyznał, że problemy z dostępnością PlayStation 5 mogą przedłużyć się nawet do 2022 roku.

Czy jesteśmy w stanie drastycznie zwiększyć dostawy? Nie, nie jest to wielce prawdopodobne. Braki układów scalonych to jeden powód, ale są też inne, które wpływają na liczbę produkowanych egzemplarzy. Dlatego na ten moment celujemy na pobicie w drugim roku sprzedaży w wysokości 14,8 mln, bo tyle w drugim roku osiągnęło PlayStation 4.

- powiedział dyrektor finansowy Sony, Hiroki Totoki.

Nie bez znaczenia jest też ogromne zainteresowanie graczy. Gdy tylko konsole pojawiają się w sklepach, to praktycznie są od razu wyprzedawane.

Nie sądzę, aby zainteresowanie spadło w tym roku i nawet jeśli zabezpieczymy więcej urządzeń i wyprodukujemy więcej egzemplarzy PlayStation 5, to nie będziemy w stanie nadążyć za popytem.

- dodał dyrektor finansowy Sony.

Jeśli planowaliście zakup PlayStation 5, to być może plany te trzeba będzie odłożyć przynajmniej do 2022 roku. To tym bardziej kuszące, że Sony podobno szykuje na przyszły rok nową wersję PS5, która byłaby wyposażona w nowy procesor. Niektórzy sugerują, że może to być nawet konsola w wersji Slim.

Zobacz: PlayStation 5 sprzedaje się lepiej niż PlayStation 4 i to pomimo słabej dostępności

Zobacz: Sony zajmie się problemem niedziałających gier na PS4 i PS5 bez baterii CMOS

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: wccftech