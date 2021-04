Sony zajmie się problemem niedziałających gier na PS4 i PS5 bez baterii CMOS

Sony pracuje już nad rozwiązaniem problemu, przez który na PlayStation 4 i PlayStation 5 nie dało się uruchamiać gier offline z wyjętą lub uszkodzoną baterią CMOS.

Na początku tego miesiąca pojawiły się doniesienia, według których PlayStation 4 ma ogromny problem z uruchamianiem gier w trybie offline, gdy nie ma baterii CMOS lub ta jest uszkodzona. Dotyczyło to zarówno cyfrowych, jak i fizycznych wersji gier. Szybko okazało się, że podobny problem, chociaż w mniejszej skali, dotyczy także PlayStation 5. Dobra informacja jest taka, że Sony już pracuje nad rozwiązaniem.

Problem z bateriami CMOS w konsolach PlayStation 4 został zauważony przez grupę "Does it Play", która dba o to, aby gry pozostawały dostępne przez cały czas i dla wszystkich. Teraz donieśli oni, że Sony skontaktowało się z kilkoma użytkownikami i poinformowało ich, że już zajmuje się sprawą. Grupa potwierdziła to też we własnych źródłach, które potwierdziły, że japońska firma chce szybko poradzić sobie z tym problemem.

Oznacza to, że najprawdopodobniej w najbliższym czasie Sony wprowadzi aktualizację, która naprawi problem z baterią CMOS. Niemożność grania w trybie offline w oryginalne produkcje zarówno w wersji cyfrowej, jak i pudełkowej, z powodu tak błahej usterki, to lekka przesada. Na ten moment rozwiązaniem problemu jest podłączenie konsoli do Internetu.

