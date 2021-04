Abonenci PlayStation Plus dostaną dostęp do filmów Sony

Na polskiej stronie PlayStation prawdopodobnie przedwcześnie została opublikowana grafika, która zapowiada PlayStation Plus Video Pass. Abonenci usługi otrzymają dostęp do filmów z portfolio Sony Entertainment.

W PlayStation Store cały czas dostępna jest usługa VoD, która pozwala na zakup filmów oraz seriali i oglądanie ich między innymi za pośrednictwem konsoli. Będzie tak tylko do 31 sierpnia 2021 roku, ponieważ Sony postanowiło zrezygnować z usługi. Nie oznacza to jednak, że gracze całkowicie będą musieli obejść się smakiem. Na polskiej stronie PlayStation wyciekła grafika, z której wynika, że wkrótce wprowadzona zostanie usługa PlayStation Store Video Pass.

W ramach nowej usługi posiadacze abonamentu prawdopodobnie otrzymają dostęp do filmów z portfolio Sony Entertainment. Byłoby to ciekawe wzbogacenie oferty, która w tym momencie ogranicza się do darmowych, comiesięcznych gier oraz możliwości grania online. Na opublikowanej grafice widać między innymi plakaty takich filmów, jak: Venom, Bloodshot oraz Zombieland: Double Tap. Wszystkie powstały w wytwórni Sony.

Z opisu wynika, że usługa wystartuje dzisiaj, czyli 22 kwietnia 2021 roku i będzie ważna przez rok, czyli do 22 kwietnia 2022 roku. Oczywiście grafika zniknęła już ze strony polskiego oddziału Sony, ale w Internecie nic nie ginie.

Źródło tekstu: Gadgets360