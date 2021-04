Discord zerwał rozmowy z Microsoftem. Pozostanie niezależny

Discord nie prowadzi już rozmów z Microsoftem na temat potencjalnego przejęcia. Komunikator pozostanie niezależnym podmiotem.

Niedawno informowaliśmy, że Microsoft chce przejąć popularny komunikator Discord. Obie firmy rozpoczęły już na ten temat rozmowy, a na stole leżało nawet 10 mld dolarów. Wydawało się, że dołączenie Discorda do Microsoftu jest tylko kwestią czasu. Ostatecznie rozmowy zostały jednak zerwane, co oznacza, że komunikator - przynajmniej na razie - pozostanie niezależnym podmiotem.

Discord nie trafi w ręce Microsoftu

Discord nie dogadał się z Microsoftem i zamierza skupić się na rozwoju własnego biznesu jako niezależna firma. W tym momencie priorytetem dla twórców komunikatora jest odpowiednie skalowanie biznesu i idące za tym zyski. Baza użytkowników Discorda znacząco wzrosła w czasach pandemii i czas zacząć na nich zarabiać.

Nie wiadomo, z jakiego powodu Discord zerwał rozmowy z Microsoftem. Kwota 10 mld dolarów nie była mała i na pewno kusiła twórców. Pomimo tego nie skorzystali oni z oferty. Gdyby firmy się dogadały, to byłoby to kolejne, duże przejęcie Microsoftu w ostatnich miesiącach. Nie tak dawno amerykańska korporacja informowała o wykupieniu za 7,5 mld dolarów ZeniMax Media oraz Nuance Communications za 16 mld dolarów. Z drugiej strony Microsoft chciał w zeszłym roku przejąć TikToka i to też się nie udało.

