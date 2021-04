Sony zmienia decyzję: PlayStation Store nadal będzie dostępne dla graczy z PS3 i PS Vita

Firma Sony planowała latem tego roku odciąć konsole PlayStation 3, PlayStation Portable oraz PlayStation Vita od sklepu PlayStation Store. To raczej niezbyt spodobało się graczom, którzy wciąż korzystają z tych urządzeń. Ich głosy sprzeciwu dotarły do japońskiego giganta, który postanowił zmienić swoją decyzję.

Jak napisał na blogu Jim Ryan, prezes i dyrektor generalny Sony Interactive Entertainment, po głębszej refleksji stało się jasne, że japońska firma podjęła złą decyzję. Użytkownicy konsol PS3 i PS Vita nadal będą mogli kupować gry w PlayStation Store. Zmiana decyzji nie dotyczy konsoli PlayStation Portable – ta zostanie odcięta od sklepu zgodnie z planem, czyli 2 lipca 2021 roku.

Kiedy początkowo doszliśmy do decyzji o zakończeniu wsparcia zakupowego dla PS3 i PS Vita, wynikało to z wielu czynników, w tym wyzwaniami związanymi z obsługą sprzedaży dla starszych urządzeń i możliwością skoncentrowania większej ilości naszych zasobów na nowszych urządzeniach, na których gra większość naszych graczy. Widzimy teraz, że wielu z was jest niesamowitymi pasjonatami możliwości dalszego kupowania klasycznych gier na PS3 i PS Vita w dającej się przewidzieć przyszłości, więc cieszę się, że udało nam się znaleźć rozwiązanie do kontynuowania tej działalności.