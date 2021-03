Sony zamyka sklep dla PlayStation 3, PlayStation Portable i PlayStation Vita

Potwierdziły się niepokojące plotki z minionego tygodnia: już w lipcu Sony wyłączy dostęp do sklepu PlayStation Store dla swoich starszych konsol.

W zeszłym tygodniu do sieci trafiła informacja, jakoby Sony przymierzało się do wyłączenia swojego sklepu dla konsol PlayStation 3, PlayStation Portable i PlayStation Vita. Informacja ta pochodziła z nieoficjalnych źródeł, jednak w kontekście niedawnego usunięcia gier dla starszych maszyn z desktopowej i mobilnej wersji PlayStation Store wydawała się całkiem wiarygodna.

Po tygodniu głos w sprawie zabrało samo Sony. W mailach rozesłanych do użytkowników oraz na dedykowanej stronie pomocy potwierdzono, że sklepy dla starszych konsol rzeczywiście zostaną wkrótce wyłączone. Nastąpi to dokładnie 2 lipca 2021. Po tym czasie nie będzie już możliwe kupno cyfrowych gier oraz DLC przeznaczonych dla PlayStation 3, PlayStation Portable i PlayStation Vita.

Dobra wiadomość jest taka, że gry zakupione wcześniej nadal pozostaną dostępne. Będzie można uzyskać do nich dostęp z poziomu listy pobierania na samym urządzeniu. To samo dotyczy gier przypisanych do konta w ramach PlayStation Plus, w które nadal będzie można zagrać, o ile tylko mamy aktywną subskrypcję.

Szczegółowych informacji na temat planowanego wyłączenia PlayStation Store dla starszych konsol oraz związanych z tym konsekwencji Sony udziela na swojej stronie internetowej w formie specjalnego FAQ.

Źródło zdjęć: Sony

Źródło tekstu: Sony