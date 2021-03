PlayStation: pobierz za darmo 9 gier w ramach akcji Play At Home!

Można już pobrać 9 darmowych gier na PlayStation 4 w ramach akcji Play At Home. Gdzie ich szukać?

Jak obiecywali, tak zrobili. Nieco ponad tydzień temu Sony zapowiedział, że w ramach akcji Play At Home gracze będą mogli pobrać za darmo aż 10 tytułów na PlayStation 4. Zgodnie z obietnicą 9 z nich już dzisiaj jest dostępnych w sklepie PlayStation Store. Można je przypisać do swojego konta bezpośrednio z poziomu konsoli albo odwiedzając sklep za pośrednictwem aplikacji PlayStation lub przeglądarki internetowej. Co ważne, promocja dostępna jest dla wszystkich użytkowników, a nie tylko tych, którzy posiadają aktywny abonament PlayStation Plus

Wszystkie darmowe gry zostały zebrane w wydzielonej sekcji sklepu. Wystarczy wybrać interesujący nas tytuł i na stronie produktu kliknąć "Dodaj do biblioteki". Od teraz jest nasz i możemy w każdej chwili pobrać go na konsolę.

Aktualnie w ramach akcji Play At Home można pobrać następujące tytuły:

Abzû

Enter the Gungeon

Rez Infinite

Subnautica

The Witness

Astro Bot Rescue Mission

Moss

Thumper

Paper Beast

19 kwietnia listę uzupełni dodatkowo Horizon Zero Dawn, czyli jeden z najlepiej ekskluzywnych produkcji na PlayStation 4. Gracze będą mogli pobrać tytuł w kompletnej edycji, zawierającej poza samą grą także dodatek The Frozen Wilds.

