Resident Evil Village w 4K i 60 klatkach na PlayStation 5 - spełniają się prośby graczy

Resident Evil Village w wersji na PlayStation 5 i Xbox Series X będzie działać w rozdzielczości 4K Ultra HD z płynnością 60 klatek na sekundę. Modły graczy w końcu zostały wysłuchane.

Capcom potwierdziło, w jakich rozdzielczościach i z jaką płynnością Resident Evil Village będzie działać na konsolach. Najmocniejsze w tym momencie urządzenia, czyli PlayStation 5 oraz Xbox Series X, w końcu zaoferują oczekiwane przez graczy 4K w 60 fps-ach i to z włączonym HDR-em. Szkoda, że nie wszystkie produkcje są w stanie działać z taką samą płynnością.

Rozdzielczość 4K i 60 klatek na sekundę osiągniecie na Xbox Series X i PlayStation 5 tylko przy standardowych ustawieniach. Po włączeniu Ray Tracingu na obu konsolach trzeba liczyć się ze spadkiem płynności do 45 fps-ów. Z kolei 4K i 30 klatek na sekundę wyciągną Xbox One X i PlayStation 4 Pro. Pełna lista rozdzielczości wygląda tak, jak poniżej:

Resident Evil Village to ósma, pełnoprawna odsłona serii z zombie oraz korporacją Umbrella w roli głównej. W niej po raz kolejny wcielimy się w Ethana Wintersa (znanego z siódmej części), który tym razem - chcąc uratować swoją córeczkę - trafia do tytułowej wioski pełnej potworów i istot chcących zakończyć jego życie. Całą akcję gracze będą obserwować z perspektywy pierwszej osoby. Gra zadebiutuje 7 maja w wersji na PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S oraz Xbox One.

