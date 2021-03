CD Projekt RED rezygnuje z gry multiplayer w uniwersum Cyberpunk?

Kolejną dużą grą w portfolio CD Projekt RED miała być produkcja multiplayer w uniwersum Cyberpunk 2077. Jednak zawirowania ostatnich miesięcy sprawiły, że plany polskiego studia się zmieniły.

Polska firma CD Projekt RED opublikowała na swoim kanale na YouTubie nowy film, który został nazwany "Aktualizacją Strategii". Dowiadujemy się z niego, jakie są dalsze plany studia zarówno względem marki Wiedźmin, jak i Cyberpunk. Okazuje się, że CDPR prawdopodobnie rezygnuje z gry multiplayer w futurystycznej przyszłości.

Nie będzie trybu multiplayer w Cyberpunk 2077?

Wcześniej mówiliśmy o tym, że naszą następną grą z segmentu AAA będzie sieciowa odsłona Cyberpunka, ale zdecydowaliśmy się zrewidować ten plan. Biorąc pod uwagę nasze nowe, bardziej systematyczne i agile'owe podejście do tworzenia, zamiast koncentrować się na jednym rozbudowany trybie, czy grze online, naszym celem jest móc pewnego dnia wprowadzić elementy online do wszystkich naszych marek.

- powiedział Adam Kiciński, prezes CD Projekt RED.

Z dalszej wypowiedzi dowiadujemy się, że polskie studio tworzy nową technologię sieciową, którą można bezproblemowo wpleść w proces tworzenia przyszłych gier. Co to oznacza? Prawdopodobnie, chociaż to tylko pewnego rodzaju domysły, chodzi o dalsze prace nad RED Engine, aby silnik pozwalał na łatwe tworzenie trybów multiplayer. Czy to oznacza, że multiplayer Cyberpunk 2077 w ogóle nie powstanie? Trudno cokolwiek wyrokować, ale na pewno nie w takiej formie, jaką zakładano do tej pory.

Nowe studio CD Projekt RED Vancouver

Oprócz tego przedstawiciele CDPR zdradzili, że powstało nowe studio, które mieści się w Vancouver. To zostało stworzone po przejęciu Digital Scapes. Współpraca co prawda trwała już od 3 lat, ale dopiero teraz doszło do oficjalnej zmiany nazwy na CD Projekt RED Vancouver. Nowy oddział pozwoli na równoległe tworzenie kolejnych produkcji AAA przy jednoczesnym rozwijaniu posiadanych franczyz, poprzez tworzenie gier mobilnych, seriali czy gadżetów. W dalszych planach jest nawet film aktorski w świecie Cyberpunk 2077, ale na razie to tylko pomysł i do ewentualnej realizacji jest jeszcze bardzo daleko.

Od rana akcje CD Projekt RED spadły o ponad 14 procent. W tym momencie wartość jednej akcji to około 186,40 zł, gdzie jeszcze w grudniu 2020 roku dochodziła ona do 450 zł.

