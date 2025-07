Chiny nie potrzebują USA. Poradzą sobie z tym co mają

Jensen Huang , dyrektor generalny NVIDII , coraz mocniej stara się zdobyć zielone światło na sprzedaż układów AI w Chinach . W niedawnym wywiadzie dla CNN szef technologicznego giganta podkreślił, że chińskie wojsko nie potrzebuje amerykańskich chipów do swoich operacji - kraj ten ma już własne rozwiązania, które zaspokajają jego potrzeby.

Chiny to dla NVIDII bardzo duży i dochodowy rynek

W Chinach już teraz jest mnóstwo mocy obliczeniowej. Jeśli tylko pomyśleć o liczbie superkomputerów zbudowanych przez chińskich inżynierów, które są już w użyciu, z całą pewnością nie potrzebują oni chipów NVIDII ani amerykańskiego zaplecza technologicznego do budowy potencjału militarnego.

Dla NVIDII rynek chiński jest zbyt istotny, by móc go zignorować. Firma musi spełniać ambitne prognozy finansowe, aby utrzymać swoją wartość rynkową i tempo rozwoju. Jednym z kroków w tym kierunku ma być nowy, słabszy układ Blackwell, zaprojektowany specjalnie z myślą o Chinach, z przeznaczeniem głównie do wnioskowania, a nie trenowania AI.