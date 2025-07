OnePlus 13 i 13R z aktualizacją. Debiutuje zapowiadana funkcja

Plus Mind to funkcja wykorzystująca sztuczną inteligencję, która upraszcza przechowywanie, organizację i wyszukiwanie informacji rozproszonych na smartfonie. Dzięki integracji z OnePlus AI narzędzie automatycznie analizuje, opisuje i taguje zapisane treści, a także umożliwia ich tłumaczenie na język użytkownika. Wszystko jest gromadzone w specjalnej przestrzeni Mind Space. Nowy pakiet narzędzi AI ma pomóc w zarządzaniu codziennym natłokiem cyfrowych treści i zadbać, by żadne istotne informacje nie umknęły uwadze użytkownika.

Funkcja Plus Mind zadebiutowała w czerwcu na modelu OnePlus 13s, gdzie aktywuje się ją fizycznym przyciskiem Plus Key. Została również dodana do testowanego przez nas OnePlus Nord 5, choć wydaje się, że jeszcze nie została w nim w pełni dopracowana. Problemem jest brak pełnej obsługi języka polskiego.

Modele OnePlus 13 i OnePus 13R pozbawione są przycisku Plus Key, ale funkcję można wywołać prostym gestem – wystarczy przesunąć trzema palcami w górę po ekranie. To odwrotność znanego gestu zrzutu ekranu (trzy palce w dół). Gest pozwala przesłać do Plus Mind różne typy informacji – strony internetowe, zdjęcia, wiadomości, posty z mediów społecznościowych itp. Po przechwyceniu treści, Plus Mind analizuje je i proponuje akcje, np. dodanie wydarzenia do kalendarza, jeśli wykryje datę w tekście lub na grafice.

Użytkownik może dodatkowo wyszukiwać informacje w Mind Space za pomocą AI Search i naturalnego języka – wystarczy przeciągnąć palcem w dół na ekranie głównym, by uruchomić pasek wyszukiwania AI.