PlayStation 5 w końcu może przechowywać gry na zewnętrznym dysku USB, ale jest haczyk

PlayStation 5 otrzymało nową aktualizację oprogramowania, która wprowadza między innymi możliwość przechowywania gier na zewnętrznych dyskach USB. Jednak funkcja ta ma pewien haczyk.

PlayStation 5, jak wynika z zapowiedzi Sony, otrzyma za chwilę największą aktualizację od swojej premiery pół roku temu, czyli w listopadzie 2020 roku. Niektóre nowości są niemal nieistotne, a inne dodają nowe, ważne funkcje.

PlayStation 5 - gry na zewnętrznym dysku

Lista zmian jest długa, ale zdecydowanie najważniejsza dotyczy możliwości przechowywania gier na zewnętrznych dyskach USB i nie ma znaczenia czy jest to magazyn HDD czy też SSD. Jednak skopiowanych w ten sposób produkcji nie da się uruchomić bezpośrednio z dysku zewnętrznego, co nie rozwiązuje problemu małej pojemności dysku wbudowanego. Sony zapewnia jednak, że przekopiowanie gry z nośnika USB z powrotem na wewnętrzne SSD będzie zdecydowanie szybsze niż pobieranie jej od nowa przez Internet. Ważne jest też to, że gry przechowywane na dyskach USB będą automatycznie aktualizowane, więc zawsze będziemy kopiować aktualną, najnowszą wersję.

Inną, ważną aktualizacją jest możliwość ręcznego ustawienia głośności dla każdego znajomego, który jest z nami w party. Do tej pory każdy musiał sam regulować natężenie swojego mikrofonu. Teraz ten problem znika. Aż dziwne, że takiej funkcji brakowało na samym początku, ale lepiej późno niż wcale. Inne nowości to możliwość zmiany ustawień dla automatycznych klipów i zrzutów ekranu po zdobyciu trofeów. Dzięki temu możliwe jest ustawienie nagrań np. tylko dla złotych wyróżnień. Warto wspomnieć też o wcześniejszym pobieraniu aktualizacji do gry, jeśli taka opcja zostanie udostępniona przez twórców danego tytułu. To pozwoli natychmiast rozpocząć grę po oficjalnym udostępnieniu update'u.

Zmian jest sporo i w większości przypadków są to kwestie kosmetyczne. Szkoda, że przechowywanie gier na dyskach zewnętrznych nie pozwala na ich uruchamianie, ale nie powinno to dziwić. Jednym z najważniejszych elementów PlayStation 5 jest szybki dysk SSD, więc wszystkie produkcje są pisane z myślą o nim. Nośnik USB jest zdecydowanie wolniejszy, więc same technikalia są tutaj dużym ograniczeniem. Widać, że Sony stara się, aby chociaż zminimalizować problem brakującego miejsca na dysku wewnętrznym. Lepsze to niż nic.

Aktualizacja zostanie udostępniona już jutro, czyli 14 kwietnia.

Zobacz: Sony szykuje odpowiedź na Xbox Game Pass - zdradza twórca God of War

Zobacz: Problem z dostępnością PlayStation 5 spowodowane są przez części warte 1 dolara

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: PlayStation