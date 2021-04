Sony szykuje odpowiedź na Xbox Game Pass - zdradza twórca God of War

Xbox Game Pass to jeden z najmocniejszych argumentów, który przemawia za konsolą Microsoftu. Sony podobnej usługi nie ma, ale podobno już takową szykuje - wyjawił twórca God of War.

Xbox Game Pass cieszy się coraz większy zainteresowaniem i uznaniem ze strony graczy na całym świecie. Każdego miesiąca do usługi dodawane są kolejne gry, a coraz częściej wiele tytułów pojawia się w niej już w dniu swojej premiery. To w tym momencie prawdopodobnie najlepszy abonament tego typu, który jednocześnie jest mocny argumentem za kupnem nowego Xboxa. Chociaż Sony do tej pory miało zupełnie inne podejście, zachęcając do PlayStation głównie produkcjami ekskluzywnymi, to Japończycy musieli poczuć zagrożenie ze strony Game Passa. Według twórcy God of War Sony szykuje już własną odpowiedź na usługę.

David Jaffe, twórca God of War, w trakcie swojego streama na YouTubie, ujawnił, że Sony pracuje nad własną odpowiedzią na Xbox Game Pass.

Sony nie musi nikomu ujawniać prawdy na temat tego, co nadchodzi i co będzie ich odpowiedzią na Game Passa. Jednak mogę Wam powiedzieć, że wiem, że coś szykują. Znam ludzi z Sony. Powiedzieli mi, że robią coś, co będzie odpowiedzią na Game Passa.

- powiedział David Jaffe.

Chociaż David Jaffe już nie pracuje ani dla Sony, ani dla żadnego studia, które należy do Japończyków, to z pewnością ma z wieloma z nich dobre kontakty. Prawdopodobnie jest jednym z najlepszych i najbardziej wiarygodnych źródeł na temat przyszłych planów Sony. Niestety, na ten moment trudno spekulować na temat ewentualnego kształtu usługi. Zapewne w ramach miesięcznej opłaty dostępne byłyby w niej wszystkie gry ekskluzywne Japończyków, co samo w sobie byłoby już bardzo atrakcyjną ofertą. Ale czy to wystarczy w porównaniu do Xbox Game Pass? Trudno powiedzieć.

Źródło tekstu: David Jaffe