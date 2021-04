Battlefield 2021 w dniu premiery trafi do Xbox Game Pass?

Xbox Game Pass już w dniu premiery może wzbogacić się o tegoroczną odsłonę Battlefielda.

Xbox Game Pass to w tym momencie jedna z najlepszych usług dla graczy. W ramach miesięcznego abonamentu daje dostęp do mnóstwa gier nie tylko z portfolio Microsoftu, ale także EA oraz wielu innych wydawców. Co więcej, wiele produkcji debiutuje tam już w dniu swojej premiery, jak chociażby Outriders czy też MLB The Show 21, które jest wydawane przez Sony. Prawdopodobnie to samo stanie się w przypadku tegorocznej odsłony Battlefielda.

Shpeshal Ed z podcastu The Xbox Era ujawnił, że na jesień zadebiutuje strzelanka AAA, która prawdopodobnie już w dniu premiery będzie dostępna w ramach usługi Xbox Game Pass. Nie ma wielu kandydatów, którzy wpisywaliby się w ten scenariusz. Oczywistym wydaje się tegoroczny Battlefield, tym bardziej że Electronic Arts od niedawna ściśle współpracuje z Microsoftem, a gry Elektroników są dostępne w Xbox Game Pass. Może to być też Call of Duty, ale jest na to raczej niewielka szansa. Battlefield 2021 to prawdopodobnie jedyna realna propozycja.

Could Battlefield 2021 could be a Game Pass Day 1 title?



Here's what @Shpeshal_Ed from the XboxEra podcast had to say.https://t.co/l4RYoEmIOq #Battlefield #Xbox pic.twitter.com/EZxBRqHlDH — Okami (@Okami13_) April 5, 2021

Udostępnienie tegorocznego Battlefielda w dniu premiery w Xbox Game Pass byłoby niezwykle odważnym posunięciem ze strony Electronic Arts. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Natomiast może to być też pewnego rodzaju test, który może pokazać, czy taka dystrybucja ma sens. Kilka gier, w tym polskie Outriders (niestety, dostępne w XGP tylko na konsolach), pokazały, że ma to prawo działać.

Zobacz: Diablo II: Resurrected - w weekend ruszają testy alpha. Jak wziąć udział?

Zobacz: E3 2021 w całości odbędzie się online, ale zabraknie Sony i EA

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: wccftech