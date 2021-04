Problem z dostępnością PlayStation 5 spowodowane są przez części warte 1 dolara

Wszyscy wiemy, że niewielka dostępność PlayStation 5 oraz Xbox Series X jest spowodowana światowymi problemami z produkcją układów scalonych. Okazuje się, że w przypadku tych sprzętów (ale nie tylko ich) wszystkiemu winne są części o wartości około 1 dolara.

Światowe problemy z produkcją układów dotykają kolejne branże technologicznego świata. Już nie tylko brakuje kart graficznych, konsol nowej generacji i rosną ceny pamięci DRAM, ale skutki odczuwa także branża motoryzacyjna. Na razie nie widać wielkich szans na poprawę i to nawet pomimo tego, że w przypadku PlayStation 5 oraz Xbox Series X winę można zrzucić na naprawdę drobne elementy, których wartość to około 4-5 złotych.

Przede wszystkim brakuje sterowników do ekranów. Nie mowa jednak o oprogramowaniu, a o konkretnym, niewielkim i w gruncie rzeczy bardzo tanim chipie. Jego podstawowym celem jest przekazywanie podstawowych instrukcji na temat podświetlania wyświetlacza w telefonie, monitorze czy też tablecie. Oprócz tego brakuje też układów do zarządzania energią. To właśnie te dwa elementy w dużej mierze odpowiadają za problemy z produkcją niemal wszystkiego, co zawiera elektronikę. Bez nich nie da się zbudować praktycznie niczego.

Czemu brakuje chipów?

W tym miejscu pojawia się pytanie - czemu brakuje tak podstawowych i zarazem tanich podzespołów? Z raportu serwisu Bloomberg wynika, że wpływ na to ma kilka czynników:

Z powodu pandemii producenci spodziewali się mniejszego zapotrzebowania, a nie większego.

Doszło też do wysypu nowych urządzeń, które wcześniej tych części nie potrzebowały.

Linie produkcyjne są przestarzałe i trudno na nich zwiększyć produkcję.

Cały problem polega na tym, że firmy produkujące wspominane wyżej układy nie mają zamiaru wiele zmieniać. W tym momencie, chociaż produkcja jest przestarzała, to pozwala na wytwarzanie chipów przy niewielkich kosztach. Zatem nic nie wskazuje, aby w najbliższych miesiącach sytuacja miała ulec znaczącej poprawie. Nadal PlayStation 5 oraz Xbox Series X mogą być towarami mocno deficytowymi.

Źródło tekstu: Kotaku, Bloomberg