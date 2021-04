Jedna firma kupiła karty do kopania kryptowalut NVIDIA CMP HX o wartości 30 mln dolarów

Hut 8 Mining Corp - jedna z największych na świecie firm zajmujących się kopaniem kryptowalut - kupiła od NVIDII modele CMP HX o wartości aż 30 mln dolarów.

Kopanie kryptowalut już dawno przestało być ciekawostką czy formą hobby. Dzisiaj to potężny biznes, który może przynosić ogromne zyski. Dowodem na to jest między innymi firma Hut 8 Mining Corp., która właśnie zamówiła od NVIDII specjalnie karty graficzne do wydobywania kryptowalut o równowartości 30 mln dolarów.

Mowa oczywiście o modelach z serii NVIDIA CMP HX, które zostały stworzone przez Zielonych konkretnie do kopania kryptowalut i dlatego są pozbawione wyjść wideo, bo te nie są im potrzebne. Z informacji wynika, że transakcja opiewająca na 30 mln dolarów zwiększy wydajność Hut 8 Mining Corp. o 1600 GH/s, co jest równowartością około 13333 kart GeForce RTX 3090. To jednak nic w porównaniu do już osiąganych 1073 PH/s, którymi firma chwali się na swojej stronie internetowej.

Nie wiemy tylko, jakie dokładnie modele trafią do Hut 8 Mining Corp. NVIDIA ma w tym momencie cztery modele - CMP 30HX, 40HX 50HX oraz 90HX. Plotki mówią też o piątym wariancie 220HX, opartym na najpotężniejszym układzie Zielonych, czyli Ampere A100. Prawdopodobnie, ale to tylko przypuszczenia, tak ogromna firma zainteresowana była tylko najmocniejszymi GPU, ponieważ oferują one najlepszy stosunek wydajności do zużywanej energii. Może dzięki temu dostępnych będzie więcej kart graficznych dla graczy.

Zobacz: Kryptowaluty można kopać na Nintendo Game Boy z procesorem 4,19 MHz

Zobacz: Karty graficzne po kopaniu kryprowalut radzą sobie gorzej w grach?

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: wccftech