Kryptowaluty można kopać na Nintendo Game Boy z procesorem 4,19 MHz

Czy na konsolach da się kopać kryptowaluty? Okazuje się, że tak, ale nie chodzi ani o Xbox Series X, ani o PlayStation 5. Jeden z użytkowników wykorzystał do tego starego i poczciwego Game Boya.

Kilka tygodni temu po sieci krążyły zrzuty ekranu, które rzekomo prezentowały imponująca wydajność PlayStation 5 przy kopaniu Ethereum. Konsola Sony miała uzyskiwać aż 99 MH/s przy stosunkowo niskim zapotrzebowaniu na prąd. Szybko okazało się, że było to zwykłe oszustwo i wydobywanie kryptowalut na nowych konsolach jest praktycznie możliwe, a nawet gdyby było, to po prostu nieopłacalne. Nie oznacza to jednak, że na konsolach w ogóle nie da się tego robić. Jeden z użytkowników wykorzystał do tego Nintendo Game Boya, wydanego w 1989 roku, czyli 32 lata temu.

Konsola Nintendo wyposażona jest w procesor Sharp LR35902 o taktowaniu zaledwie 4,19 MHz. Jak pewnie się domyślacie, układ nie okazał się szczególnie wydajny w kopaniu Bitcoinów. Zanim jednak przejdziemy do szczegółów, musicie wiedzieć, że do połączenia Game Boya z komputerem konieczne było wykorzystanie Raspberry Pi. PC wysyłał instrukcje do konsoli, ta wykonywała potrzebne obliczenia i przesyłała je z powrotem do desktopa.

Jaka była wydajność Nintendo Game Boya? Konsola uzyskała 0,8 H/s (tak, hashy, a nie megahashy). Oznacza to, że wydobycie jednego BTC zajęłoby jej kilka biliardów lat. Dla porównania wyspecjalizowane koparki ASIC potrafią to robić nawet 125000000000000 razy szybciej. Liczy się jednak fakt, że jest to w ogóle możliwe, co samo w sobie jest już imponujące.

