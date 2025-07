Samodzielny robot sprzątający za 249 zł Takie rzeczy tylko w Biedronce

A to dlatego, że zasada działania jest dziecinnie prosta: włączasz robota i nie martwisz się o nic więcej: ten sam zajmuje się twoimi podłogami, wykładzinami i dywanami. Tu jednak pojawia się pytanie: jak wiele jesteś w stanie zapłacić za taki luksus, oraz czy masz dywany. Jeśli odpowiedzi to odpowiednio: niewiele i nie mam dywanów , to ten robot za 249 zł będzie dla Ciebie strzałem w dziesiątkę.

Robot sprzątający z Biedronki

Pewnie w Waszych głowach rodzi się jedno pytanie: jakim cudem B iedronka Home sprzedaje robota sprzątającego za 249 zł ? To bardzo proste. Otóż nie jest to jego cena regularna, a promocyjna. I tu jest właśnie haczyk: obowiązuje ona tylko dziś . Od jutra robota tego kupicie już za 549 zł. Zwlekanie nie ma więc sensu .

Nie jest to też byle jaki sprzęt. Oferuje on szereg czujników, które pomogą mu odnaleźć się w Waszych wnętrzach. Dodatkowo pozwala on na aż 120 minut ciągłej pracy, dzięki czemu dokładnie posprząta nawet duże mieszkanie, czy dom. Jego moc ssąca to natomiast 1400 Pa. Jest to wartość wystarczająca do wszelkiej maści podłóg, chociaż w przypadku dywanów mogą już pojawić się drobne problemy. Mówimy tu jednak o robocie za jedyne 249 zł.