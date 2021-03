NVIDIA tworzy jeszcze mocniejszą kartę do kopania kryptowalut z potężnym układem Ampere GA100

NVIDIA może szykować kolejną, jeszcze mocniejszą kartę graficzną do kopania kryptowalut. Według znanego informatora Zieloni wykorzystają w niej potężny układ Ampere GA100.

Jakiś czas temu NVIDIA zapowiedziała karty graficzne z serii CMP HX, które powstały specjalnie z myślą o górnikach. W sumie Zieloni poinformowali o czterech modelach - 30HX, 40HX, 50HX oraz 90HX, z czego trzy pierwsze oparte są na architekturze Turing, a ostatni na Ampere. Jednak na tym plany producenta mogą się nie kończyć. Prawdopodobnie NVIDIA pracuje nad jeszcze mocniejszym modelem z potężnym układem Ampere GA100.

Zobacz: NVIDIA CMP 90HX to jedyna karta Ampere do kopania kryptowalut

Układ graficzny GA100 nie jest w tym momencie wykorzystywany przez żadną kartę graficzną dla graczy. Trafił on między innymi do akceleratora NVIDIA A100 PCIe, który służy do przeprowadzania zaawansowanych obliczeń związanych ze sztuczną inteligencją oraz głębokim uczeniem. Poza tym sprawa się w centrach danych, superkomputerach oraz obliczeniach naukowych. Co ciekawe, ta karta, podobnie jak modele z serii CMP HX, również jest pozbawiona wyjść wideo, ponieważ nie są one jej potrzebne.

I mean we will meet a new CMP HX card based on A100. — kopite7kimi (@kopite7kimi) March 21, 2021

Układ GA100 wyposażony jest między innymi w 6912 jednostek CUDA i oferuje 19,5 TFLOP-ów wydajności pojedynczej precyzji. Wykorzystuje też bardzo szybkie (1,6 TB/s) pamięci HBM2, które są przecież niezwykle ważne przy wydobywaniu kryptowalut. Akcelerator normalnie kosztuje około 10 tys. dolarów, ale w wersji CMP HX (100HX?) powinien być znacząco tańszy, aby był dla górników w jakikolwiek sposób opłacalny. Dlatego też powinien mieć między innymi mniej pamięci VRAM (8 GB w pełni wystarczy).

Cena i ewentualna data premiery nie są jeszcze znane, ale użytkownik o pseudonimie kopite7kimi, który wyjawił powyższe informacje, uchodzi za wiarygodnego informatora w kontekście NVIDII.

Zobacz: AMD nie planuje ograniczać wydajności swoich kart w kopaniu kryptowalut

Zobacz: Nvidia CMP 30HX - dedykowana karta do kopania kryptowalut trafia do sprzedaży

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: VideoCardz