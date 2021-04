PlayStation 5 sprzedaje się lepiej niż PlayStation 4 i to pomimo słabej dostępności

PlayStation 5 sprzedaje się lepiej niż PlayStation 4 w analogicznym okresie od premiery i to pomimo słabej dostępności urządzenia.

Sony ujawniło wyniki finansowe za fiskalny rok 2020. Z nich dowiedzieliśmy się między innymi, jak dobrze sprzedaje się konsola PlayStation 5. Słaba dostępność na sklepowych półkach i problemy z dostępnością podzespołów sugerowałyby, że jest co najwyżej przeciętnie. Tymczasem PS5 sprzedaje się lepiej niż PS4 w analogicznym okresie po premierze.

PlayStation 5 sprzedaje się lepiej niż PlayStation 4

Z raportu Sony wynika, że pomimo licznych problemów od premiery w listopadzie do 31 marca 2021 roku japońska firma dostarczyła na rynek 7,8 mln konsol PlayStation 5. Z tego 3,3 mln egzemplarzy trafiło na sklepowe półki w trzech pierwszych miesiącach. Oznacza to, że PS5 radzi sobie lepiej niż PS4, które jest jedną z najpopularniejszych konsol w historii (zajmuje w tym zestawieniu czwarte miejsce). Poprzednia generacja w tym samym czasie trafiła na rynek w liczbie 7,6 mln egzemplarzy, więc różnice nie są wielkie, ale jednak występują.

Ciekawe, ile konsol znalazłoby swoich nabywców, gdyby Sony nie miało problemów z dostarczeniem na rynek odpowiedniej liczby urządzeń. Przecież popyt cały czas jest dużo większy niż podaż, więc liczby mogłyby być jeszcze lepsze. Z drugiej strony ciekawi mnie, jak wiele egzemplarzy rzeczywiście trafiło do graczy, a ile jest w rękach skalperów, którzy tak zawyżyli ceny, że nie są w stanie ich sprzedać. Tego prawdopodobnie nigdy się nie dowiemy.

Jeśli chodzi o gry, to w całym roku fiskalnym kupiliśmy 338,9 mln egzemplarzy na PS4 i PS5, z czego 58,4 mln (17%) to gry wyprodukowane przez studia należące do Sony.

