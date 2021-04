PlayStation 3: nadal można kupować gry przez przeglądarkę

Gracze znaleźli sposób, by uzyskać dostęp do starszej wersji sklepu PlayStation Store, pozwalającej na zakup gier m.in. na PlayStation 3 i PlayStation Portable. Wystarczy prosa wtyczka do przeglądarki.

Sony wielkimi krokami przymierza się do ostatecznego wyłączenia usług sieciowych dla swoich starszych konsol: PlayStation 3, PlayStation Vita i PlayStation Portable. Biorąc pod uwagę to, że najstarsze z tych maszyn pamiętają jeszcze czasy, kiedy Nokia była niekwestionowanym liderem rynku telefonów komórkowych, decyzja wydaje się zrozumiała. Nie sprawia oznacza to jednak, że gracze są z jej powodu zachwyceni. Kiedy świat obiegła wiadomość o planowanym wyłączeniu sklepu dla wspomnianych konsol, większość z nich nie kryła swojego oburzenia. Ba, byli w tym na tyle skuteczni, że Sony zdecydowało się wycofać ze swojej wcześniejszej decyzji i odsunąć wyrok w czasie.

Nie zmienia to jednak faktu, że część działań związanych z wycofywaniem wsparcia dla starszych konsol zostało już zrealizowanych. Jednym z nich była przebudowa przeglądarkowej wersji sklepu PlayStation Store. W swoim nowym wydaniu sklep może pochwalić się unowocześnionym designem oraz biblioteką, obejmującą wyłącznie tytuły na PlayStation 4 i PlayStation 5. Jak się jednak okazuje, starsza wersja sklepu nie została całkowicie wyłączona i nadal można z niej skorzystać, choć wymaga to kilku dodatkowych kroków.

Żeby dostać się do starego PlayStation Store nie wystarczy niestety wpisać w przeglądarce odpowiedniego adresu, ponieważ na serwerach Sony nie ma już stosownych plików HTML, do których taki adres mógłby kierować. Jeżeli jednak znaleźlibyśmy sposób na pobranie takiego pliku (np. z Internet Archive) i podstawienie go w naszej przeglądarce w miejsce właściwej strony sklepu, szybko odkryjemy, że stary sklep działa i oferuje niemalże pełną funkcjonalność.

PlayStation 3 - jak kupować gry przez przeglądarkę?

Żeby ułatwić cały proces, jeden z zapaleńców przygotował nawet plugin do przeglądarki Firefox, dzięki któremu można dostać się do starego PlayStation Store bez ręcznego grzebania w plikach HTML i proxy. Metoda to jest dziecinnie prosta, ale, jak zawsze w przypadku tego typu narzędzi, korzystacie z niej na własną odpowiedzialność.

Dostęp do starego PlayStation Store bez wątpienia ucieszy wielu użytkowników i to nie tylko tych, którzy cały czas grywają na starszych konsolach Sony. Także wśród posiadaczy PlayStation 4 i PlayStation 5 nie brakuje głosów krytyki pod adresem nowej wersji sklepu, której zarzuca się ograniczoną funkcjonalność oraz znacznie gorszą czytelność. Biorąc pod uwagę, że jak dotąd japoński producent pozostaje głuchy na te argumenty, dobrze wiedzieć, że gracze nadal mają jakąś alternatywę.

