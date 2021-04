PlayStation Now otrzyma streaming w rozdzielczości 1080p

Za pośrednictwem wpisu na Twitterze Sony potwierdziło, że usługa PlayStation Now już wkrótce pozwoli na streaming gier w rozdzielczości 1080p. Wyższa jakość obrazu będzie stopniowo udostępniana kolejnym użytkownikom w ciągu kilku najbliższych tygodni.

PlayStation Now will begin rolling out support for streaming 1080p capable games this week.



The rollout will occur over the next several weeks across Europe, US, Canada, and Japan, where PlayStation Now is available. pic.twitter.com/OEHWHtMTw8